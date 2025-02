Πέθανε η Roberta Flack, η σπουδαία ερμηνεύτρια της soul και R’n’B μουσικής σκηνής, σε ηλικία 88 ετών.

«Είμαστε συντετριμμένοι», ανέφερε μεταξύ άλλων η εκπρόσωπός της, η οποία ανακοίνωσε το θάνατό της. «Πέθανε ειρηνικά περιτριγυρισμένη από την οικογένειά της. Η Ρομπέρτα έσπασε τα όρια και τα ρεκόρ. Ήταν επίσης μία περήφανη παιδαγωγός», συμπλήρωσε.

Η Roberta Flack με τη χαρτωμένη παρουσία της, την ευελιξία στο είδος της μουσικής της και των φωνητικών της ικανοτήτων, θεωρείται μία από τις κορυφαίες καλλιτέχνιδες της soul και της R’n’B όλων των εποχών.

Η τραγουδίστρια γεννήθηκε το 1937 στο Black Mountain της Βόρειας Καρολίνας από γονείς μουσικούς. Η μητέρα της Irene ήταν στην εκκλησιαστική χορωδία, που σημαίνει ότι η ίδια μυήθηκε στη θρησκευτική και κλασική μουσική από νωρίς.

Παράλληλα, άρχισε να παίζει πιάνο σε ηλικία εννέα ετών και στα 15 της έγινε δεκτή στο Πανεπιστήμιο Howard για να σπουδάσει μουσική με πλήρη υποτροφία, μια από τις νεότερες μαθήτριες που έγιναν αποδεκτές στην ιστορία του σχολείου.

Στα 19 της αποφοίτησε και φιλοδοξούσε να γίνει τραγουδίστρια όπερας, πριν αναλάβει τελικά μία θέση διδασκαλίας στη Βόρεια Καρολίνα. Ταυτόχρονα, ωστόσο η Roberta Flack ξεκίνησε να παίζει σε νυχτερινά κέντρα τα βράδια και τα Σαββατοκύριακα, καθώς «μπέρδευε» στοιχεία κλασσικής, τζαζ, μπλουζ, λαϊκής και ποπ μουσικής.

Το ταλέντο της την έκανε να αφήσει οριστικά τη διδασκαλία.

Οι σταθμοί στην καριέρα της Roberta Flack

Η Roberta Flack βρέθηκε στην κορυφή των charts του Billboard με τα νούμερα ένα single «The First Time Ever I Saw Your Face», «Killing Me Softly with His Song» και «Makein’ Love».

Η ερμηνεύτρια επηρέασε το υποείδος της σύγχρονης R’n’B μουσικής που ονομάζεται «quiet storm» και παράλληλα ερμήνευσε τραγούδια κορυφαίων μουσικών, όπως ο Leonard Cohen και μελών των Beatles.

Η Roberta Flack είναι η πρώτη καλλιτέχνιδα που κέρδισε το βραβείο Grammy για την ηχογράφηση της χρονιάς σε δύο συνεχόμενα χρόνια. Το 1973 το κατέκτησε για το «The First Time Ever I Saw Your Face» και το 1974 για το «Killing Me Softly with His Song».