Η σπουδαία τραγουδίστρια και ηθοποιός Marianne Faithfull άφησε την τελευταία της πνοή σε ηλικία 78 ετών. Την είδηση έκανε γνωστή ο εκπρόσωπός της σε ανακοίνωση που εξέδωσε.

«Με βαθιά θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο της τραγουδίστριας, τραγουδοποιού και ηθοποιού Marianne Faithfull. Η Marianne έφυγε ειρηνικά από τη ζωή σήμερα στο Λονδίνο, έχοντας στο πλευρό της την αγαπημένη της οικογένεια. Θα μας λείψει πολύ» αναφέρει η ανακοίνωση.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας της η Βρετανίδα τραγουδίστρια είχε πολλές επιτυχίες. Ανάμεσα τους το «As Tears Go By» το οποίο έφτασε στο Top 10 του Ηνωμένου Βασιλείου το 1964 και το«So Sad». Παράλληλα είχε πρωταγωνιστικούς ρόλους σε ταινίες όπως το The Girl On A Motorcycle.

Το 2009 βραβεύτηκε για την προσφορά της, ενώ τα τελευταία χρόνια αντιμετώπισε πολλά προβλήματα υγείας.

Η δισκογραφία της