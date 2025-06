Ευθεία επίθεση από τον Γκιντεον Σααρ κατά του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Αφορμή στάθηκε η νέα επίθεση του Τούρκου προέδρου κατά του Ισραήλ και του Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Σε ανάρτησή του ο ΥΠΕΞ του Ισραήλ επιτέθηκε στον Ερντογάν και τόνισε ότι «είναι ειρωνικό ότι κάποιος που δεν κρύβει τις αυτοκρατορικές του φιλοδοξίες, που έχει καταλάβει τη Βόρεια Συρία και κατέχει τη Βόρεια Κύπρο κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου, μιλάει στο όνομα του νόμου και της ηθικής».

Αναλυτικά όσα αναφέρει στην ανάρτησή του: «Σε μια ακόμη παθιασμένη και επιθετική ομιλία, ο Ερντογάν, ο οποίος θεωρεί τον εαυτό του σουλτάνο, συνεχίζει την εμπρηστική ρητορική του εναντίον του Ισραήλ και του πρωθυπουργού του. Αν και ηγέτης που έχει καταγράψει ρεκόρ καταστολής των ελευθεριών και των δικαιωμάτων των πολιτών του, καθώς και καταστολής της αντιπολίτευσης στη χώρα του, τολμά να κάνει μαθήματα ηθικής στους άλλους.

Είναι ειρωνικό ότι κάποιος που δεν κρύβει τις αυτοκρατορικές του φιλοδοξίες, που έχει καταλάβει τη Βόρεια Συρία και κατέχει τη Βόρεια Κύπρο κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου, μιλάει στο όνομα του νόμου και της ηθικής. Μια μικρή δόση αυτογνωσίας δεν θα ήταν καθόλου κακό».

