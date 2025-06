Η ισραηλινή πολεμική μηχανή αποδεικνύει αυτές τις μέρες ότι μπορεί να ανταποκρίνεται ταυτόχρονα σε πολλά μέτωπα. Έτσι, παράλληλα με τις βομβιστικές επιθέσεις σε στρατιωτικούς και μη στόχους στο Ιράν, στέλνει άρματα μάχης και drones στη Λωρίδα της Γάζας, συνεχίζοντας απρόσκοπτα την γενοκτονική της επιχείρηση στον χειμαζόμενο παλαιστινιακό θύλακα. Αγαπημένος στόχος το τελευταίο διάστημα τα κέντρα διανομής ανθρωπιστικής, σημεία συγκέντρωσης, εκ των πραγμάτων, σημαντικού αριθμού Παλαιστινίων, που από τον Μάρτιο επιβιώνουν με λιγότερα από τα ελάχιστα, μετά τον αποκλεισμό που επέβαλε το Τελ Αβίβ σε τρόφιμα, φάρμακα και άλλα είδη πρώτης ανάγκης.

Χθες Τρίτη, η πολιτική προστασία στη Λωρίδα ανέφερε πως οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις σκότωσαν πάνω από 50 ανθρώπους που είχαν συγκεντρωθεί κοντά σε κέντρο διανομής τροφίμων στη Χαν Γιούνις, στο νότιο τμήμα του θυλάκου.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο της υπηρεσίας άμεσης βοήθειας, τον Μαχμούντ Μπασάλ, τουλάχιστον 53 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 200 και πλέον τραυματίστηκαν από τα πυρά εναντίον χιλιάδων ανθρώπων που ήθελαν να φθάσουν στο κέντρο διανομής βοήθειας. «Ισραηλινά drones άνοιξαν πυρ εναντίον πλήθους. Μερικά λεπτά αργότερα, άρματα μάχης έριξαν πολλές οβίδες», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο.

In Gaza, Palestinians in desperate need of food risk their lives through showers of gunfire and shells fired by the Israeli army just to get something to stay alive under the current aid distribution mechanism. pic.twitter.com/sxApbE9PJX

Με δεδομένους τους περιορισμούς στα ΜΜΕ στη Λωρίδα της Γάζας και την αδυναμία πρόσβασης στο πεδίο, το AFP αναφέρει πως δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει με ανεξάρτητο τρόπο τους απολογισμούς που ανακοινώνει η πολιτική προστασία.

Όταν επικοινώνησε μαζί του το πρακτορείο, ο στρατός του Ισραήλ ανέφερε πως «εξετάζει» το συμβάν, αναφέροντας πως εντοπίστηκε «συγκέντρωση» ανθρώπων κοντά σε φορτηγό διανομής βοήθειας, που είχε «χτυπηθεί» στον «τομέα της Χαν Γιούνις» και «πλησίον (ισραηλινών) στρατιωτών που επιχειρούσαν στη ζώνη».

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Reuters, που επικαλέστηκε γιατρούς στο νοσοκομείο Νάσερ, οι νεκροί στο συμβάν αυτό ήταν τουλάχιστον 59 και οι τραυματίες 221.

Τραυματιοφορείς ανέφεραν πως άλλοι 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν από ισραηλινά πυρά και αεροπορικές επιδρομές στον πυκνοκατοικημένο θύλακο. Ο συνολικός απολογισμός χθες ήταν τουλάχιστον 73 νεκροί, κατά τις πηγές του πρακτορείου.

Τουλάχιστον 40 άνθρωποι σκοτώθηκαν τη Δευτέρα από ισραηλινά πυρά, οι μισοί εξ αυτών κοντά σε κέντρο διανομής βοήθειας που διαχειρίζεται το υποστηριζόμενο από τις ΗΠΑ Ανθρωπιστικό Ίδρυμα για τη Γάζα (GHF), ενώ αξιωματούχοι των Ηνωμένων Εθνών κατήγγειλαν τις υποστηριζόμενες από το Ισραήλ μεθόδους διανομής βοήθειας.

Το Σάββατο, η πολιτική προστασία ανακοίνωσε τον θάνατο 41 ανθρώπων κατά τη διάρκεια ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων 23 που έχασαν τη ζωή τους περιμένοντας διανομές δεμάτων με τρόφιμα.

Η ίδια πηγή, την περασμένη Τετάρτη ανέφερε ότι ισραηλινά στρατεύματα άνοιξαν πυρ επανειλημμένα εναντίον ανθρώπων που προσπαθούσαν να φθάσουν σε κέντρα διανομής τροφίμων, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 31 από αυτούς και να τραυματιστούν άλλοι περίπου 200.

Παρομοίως την Τρίτη 10 Ιουνίου, άλλοι 15 άνθρωποι σκοτώθηκαν από ισραηλινά πυρά προσπαθώντας να φθάσουν σε κέντρο διανομής τροφίμων, ενώ ο ισραηλινός στρατός αναγνώρισε μόνο πως στρατιώτες του άνοιξαν πυρ «προειδοποιητικά».

Προτού εξαπολύσει την επίθεση στο Ιράν, τη 13η Ιουνίου, ο ισραηλινός στρατός ενέτεινε στα μέσα Μαΐου τις επιχειρήσεις του στη Λωρίδα της Γάζας, με δημόσια διακηρυγμένους στόχους να απελευθερώσουν τους ομήρους που απομένουν εκεί, να καταλάβουν τον «έλεγχο» της μικρής περιοχής ανάμεσα στο Ισραήλ, την Αίγυπτο και τη Μεσόγειο, καθώς και να αφανίσουν τη Χαμάς, το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα που πήρε την εξουσία στον θύλακο το 2007.

Οι αρχές του Ισραήλ επέβαλαν στις 2 Μαρτίου απόλυτο αποκλεισμό στην περιοχή, που χαλάρωσαν εν μέρει, στα τέλη Μαΐου, με συνέπεια τεράστιες ελλείψεις τροφίμων, φαρμάκων και άλλων ειδών πρώτης ανάγκης.

Στη Γενεύη, ο Φόλκερ Τουρκ, ύπατος αρμοστής των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα, δήλωσε στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ ότι το Ισραήλ «μετέτρεψε σε όπλο» τα τρόφιμα στη Γάζα. Επανέλαβε επίσης το αίτημα για έρευνες στις φονικές επιθέσεις κοντά στα σημεία διανομής του GHF.

Ο Φιλίπ Λαζαρινί, επικεφαλής της υπηρεσίας του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες UNRWA, ανέφερε σε ανάρτηση στο Χ: «Πλήθη ανθρώπων έχουν σκοτωθεί και τραυματιστεί τις τελευταίες ημέρες, μεταξύ αυτών άνθρωποι που λιμοκτονούν και προσπαθούν να πάρουν τρόφιμα από ένα φονικό σύστημα διανομής».

#Gaza : tragedies go on unabated while attention shifts elsewhere.

Scores of people have been killed & injured in the past days including of starving people trying to get some food from a lethal distribution system.

Restrictions on bringing in aid from the UN including @UNRWA…

— Philippe Lazzarini (@UNLazzarini) June 16, 2025