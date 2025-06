Ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις επιβιβάστηκαν στο πλοίο Madleen, το οποίο μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα. Στο σκάφος βρίσκονταν ακτιβιστές, όπως η Γκρέτα Τούνμπεργκ και η Γαλλίδα, παλαιστινιακής καταγωγής, ευρωβουλεύτρια Ριμά Χασάν, και επιχειρούσαν να «σπάσουν» το ναυτικό αποκλεισμό που έχει επιβληθεί στον παλαιστινιακό θύλακα.

Ειδικότερα, στο ιστιοφόρο επέβαιναν 12 ακτιβιστές από τη Γαλλία, τη Γερμανία, τη Βραζιλία, την Τουρκία, τη Σουηδία, την Ισπανία και την Ολλανδία. Αναχώρησε από την Ιταλία την 1η Ιουνίου για να «σπάσει τον ισραηλινό αποκλεισμό» στη Λωρίδα της Γάζας. Ο αποκλεισμός της περιοχής από οποιαδήποτε βοήθεια βρίσκεται στα όρια κατάστασης ανθρωπιστικής καταστροφής, έπειτα από 20 μήνες πολέμου ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ, έδωσε εντολή να ετοιμαστούν ξεχωριστά κελιά στις φυλακές Givon στη Ραμάλα. Αναλυτικότερα, όπως μεταδίδει το Aljazeera, η οδηγία που δόθηκε στους σωφρονιστικούς υπαλλήλους είναι να απομονώσει τους ακτιβιστές τόσο μεταξύ τους, όσο και από τον υπόλοιπο κόσμο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα μέλη του πληρώματος Madleen θα μεταφερθούν στις φυλακές με τζιπ με φιμέ τζάμια, προκειμένου μία γίνουν αντιληπτοί από τον κόσμο. Ακόμα, ζητήθηκε από τους φρουρούς να απαγορεύσουν τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών, όπως ραδιόφωνο ή τηλεόραση, στους ακτιβιστές. Επίσης, θα πρέπει να απομακρύνουν κάθε σύμβολο σχετικό με την Παλαιστίνη από αυτούς, πχ κεφίγια, σημαία της Παλαιστίνης, κ.ά..

Οι ανακοινώσεις από την πλευρά του Ισραήλ, αναφέρουν ότι οι ακτιβιστές θα παραμείνουν φυλακισμένοι μέχρι να εκδοθεί ο καθένας στη χώρα του. Ωστόσο, υπάρχει μία είδηση, η οποία κυκλοφορεί τις τελευταίες ώρες στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, που αναφέρει ότι θα δοθούν ειδικές στολές στους φυλακισμένους. Οι ειδικοί αναφέρουν πως κάτι τέτοιο δεν είναι συνηθισμένο για την ισραηλινή κυβέρνηση. Ιδίως, όταν πρόκειται για μη φυλακισμένους, αλλά για απλά κρατούμενους.

«Στο παρελθόν, άνθρωποι που εισήλθαν στο Ισραήλ και τους αρνήθηκαν την είσοδο απελάθηκαν με τα κανονικά τους ρούχα. Επομένως, δεν είμαι σίγουρη για το ποια είναι αυτή η πρόθεση», δήλωσε στο Al Jazeera η δικηγόρος ανθρωπίνων δικαιωμάτων Sara Bashi.

Η σουηδέζα ακτιβίστρια, Γκρέτα Τούνμπεργκ, δημοσίευσε ένα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το οποίο φέρεται να μαγνητοσκοπήθηκε πριν από την κατάληψη του Madleen από τον ισραηλινό στρατό.

«Το όνομά μου είναι Γκρέτα Τούνμπεργκ και είμαι από τη Σουηδία. Αν βλέπετε αυτό το βίντεο, μας έχει αναχαιτίσει (σ.σ. το πλοίο Madleen) και μας έχουν απαγάγει σε διεθνή ύδατα οι ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις, ή οι δυνάμεις που στηρίζονται από το Ισραήλ. Παροτρύνω όλους μου τους φίλους, την οικογένεια και τους συντρόφους να πιέσουν τη σουηδική κυβέρνηση να ελευθερώσουν εμένα και τους υπόλοιπους όσο πιο σύντομα γίνεται».

Greta Thunberg has been kidnapped by lsrael. #Madleen pic.twitter.com/9sdmYkutLV

— Muhammad Smiry 🇵🇸 (@MuhammadSmiry) June 9, 2025