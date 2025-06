Ισραηλινοί στρατιώτες κατέλαβαν σήμερα Δευτέρα 9/6το υπό βρετανική σημαία ιστιοφόρο Madleen που είχε ναυλώσει ο συνασπισμός του Στολίσκου Ελευθερίας (Freedom Flotilla Coalition / FFC) και κατευθυνόταν προς τη Λωρίδα της Γάζας, αψηφώντας τον ναυτικό αποκλεισμό που έχει επιβάλει το Ισραήλ.

Νωρίτερα τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας ο συνασπισμός του Στολίσκου Ελευθερίας (Freedom Flotilla Coalition / FFC), σήμανε νέο συναγερμό αναφέροντας πως ισραηλινοί στρατιώτες «επιβιβάστηκαν» στο υπό βρετανική σημαία ιστιοφόρο Madleen που κατευθύνεται προς τη Λωρίδα της Γάζας.

Η επικοινωνία με το σκάφος χάθηκε, ανέφερε ο FFC σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram.

Υπενθυμίζεται ότι το ιστιοφόρο Madleen απέπλευσε από τη Σικελία την 1η Ιουνίου και βρίσκεται περίπου 160 ναυτικά μίλια από τη Λωρίδα της Γάζας, τον αποκλεισμένο από το Ισραήλ παλαιστινιακό θύλακα.



Το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε πως το γιοτ των «διασημοτήτων» οδηγείται με ασφάλεια στις ακτές του Ισραήλ. «Οι επιβαίνοντες αναμένεται να επιστρέψουν στις πατρίδες τους», υπογραμμίζει.

«Ενώ η Γκρέτα Τούνμπεργκ και άλλοι επιχείρησαν να στήσουν μια μιντιακή προβοκάτσια, με μοναδικό σκοπό να κερδίσουν δημοσιότητα – η οποία περιελάμβανε λιγότερη ανθρωπιστική βοήθεια από (όσο χωράει) ένα φορτηγό – περισσότερα από 1.200 φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια έχουν εισέλθει στη Γάζα από το Ισραήλ τις τελευταίες δύο εβδομάδες και επιπλέον το Ανθρωπιστικό Ίδρυμα για τη Γάζα (GHF) έχει διανείμει σχεδόν 11 εκατομμύρια γεύματα απευθείας σε πολίτες της Γάζας», αναφέρει η ανακοίνωση που εξέδωσε το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών.

«Υπάρχουν τρόποι για να παραδοθεί (ανθρωπιστική) βοήθεια στη Λωρίδα της Γάζας – δεν περιλαμβάνουν selfies στο Instagram. Η μικρή ποσότητα βοήθειας που βρισκόταν στο γιοτ και δεν καταναλώθηκε από τις “διασημότητες” θα μεταφερθεί στη Γάζα μέσω πραγματικών ανθρωπιστικών οδών», υποστηρίζει.

Νωρίτερα το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ είχε ανακοινώσει πως το Πολεμικό Ναυτικό επικοινώνησε με το ιστιοφόρο Madleen και του έδωσε εντολή για «αλλαγή πορείας» επειδή προσεγγίζει απαγορευμένη περιοχή.

Σε μακροσκελές μήνυμα που είχε αναρτήσει στην πλατφόρμα Χ το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ χαρακτηρίζει «μιντιακό τέχνασμα» την αποστολή του FFC: «Το γιοτ υποστηρίζει ότι μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια. Στην πραγματικότητα, είναι ένα μιντιακό τέχνασμα για δημοσιότητα».

«Η θαλάσσια ζώνη της Γάζας παραμένει περιοχή σύρραξης και η Χαμάς έχει στο παρελθόν εκμεταλλευτεί θαλάσσιες οδούς για (να εξαπολύσει) τρομοκρατικές επιθέσεις, συμπεριλαμβανομένης της σφαγής της 7ης Οκτωβρίου (2023). Μη εξουσιοδοτημένες απόπειρες παραβίασης του αποκλεισμού είναι επικίνδυνες, παράνομες και υπονομεύουν τις συνεχιζόμενες ανθρωπιστικές προσπάθειες», υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση.

«Καλούμε όλους τους παράγοντες να ενεργήσουν με υπευθυνότητα και να διοχετεύσουν την ανθρωπιστική βοήθεια μέσω νόμιμων, συντονισμένων μηχανισμών, και όχι μέσω προκλήσεων», καταλήγει.

Νωρίτερα, η γαλλίδα ευρωβουλευτής Ρίμα Χασάν, η οποία επιβαίνει στο σκάφος μαζί με ακτιβιστές – συμπεριλαμβανομένων της Γκρέτα Τούνμπεργκ από τη Σουηδία και του Τιάγκο Άβιλα από τη Βραζιλία – ανέφερε μέσω του λογαριασμού της στην πλατφόρμα Χ πως πέντε ισραηλινά ταχύπλοα είχαν προσεγγίσει το Madleen.

All the passengers of the ‘selfie yacht’ are safe and unharmed. They were provided with sandwiches and water. The show is over. pic.twitter.com/tLZZYcspJO

The Israeli Navy is currently communicating with the “selfie yacht”. Using an international civilian communication system, the Israeli Navy has instructed the “selfie yacht” to change its course due to its approach toward a restricted area. pic.twitter.com/KnSqWrsXU2

— Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) June 8, 2025