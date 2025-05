Η γερμανική φίρμα ανακοίνωσε μια one-off κατασκευή για την αγωνιστική 963 η οποία έχε σχεδιαστεί για τις ανάγκες των αγώνων αντοχής και τον 24ωρο αγώνα του Le Mans.

Mε τη γαλλική διοργάνωση να βρίσκεται προ των πυλών, προφανώς η Porsche και θα αποκαλύψει τη νόμιμη για τον δρόμο εκδοχή της της 963 το Σαββατοκύριακο 14-15 Ιουνίου στον διάσημο αγώνα.

Σε ό,τι αφορά τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά βάσει του teaser που έδωσαν στη δημοσιότητα οι Γερμανοί, η 963 SPR, όπως ονομάζεται διαθέτει μεγαλύτερα φωτιστικά σώματα από την αγωνιστική έκδοχή της ενώ το αμάξωμα αποτελείται από ανθρακόνημα και το εσωτερικό επενδύεται από δέρμα Alcantara.

Εν είδει υπενθύμισης, η 963 εφοδιάζεται με ένα twin-turbo V8 χωρητικότητας 4,6 λίτρων σε υβριδική διαμόρφωση, με προέλευση την 918 Spyder αλλά με την ιδιαιτερότητα ότι το όριο στροφών έχει αυξηθεί στις 10.000 σ.α.λ. Η δε συνολική απόδοση διαμορφώνεται σε 680 ίππους. Μένει να αποδειχθεί αν η έκδοση παραγωγής θα διατηρήσει το ίδιο σύνολο ή αν θα υπάρξουν βελτιώσεις με δεδομένο ότι πρόκειται για μια έκδοση που δεν υπόκειται στους κανονισμούς του Le Mans.

Αν και ελάχιστη σημασία έχει, η Porsche αποφάσισε να προχωρήσει στην κατασκευή της 963 SPR προκειμένου να τιμήσει τα 50 χρόνια από την νίκη της 917 στο Le Mans. Να σημειωθεί ότι το συγκεκριμένο αγωνιστικό μοντέλο έτυχε επίσης αντίστοιχης μεταχείρισης καθώς to 1975 η Porsche κατασκεύασε μια one off έκδοση παραγωγής κατά παραγγελία του Gregorio Rossi di Montelera, έναν από τους μεγάλους θαυμαστές της φίρμας και γόνο της οικογένειας Martini.

Σε ανάλογες κινήσεις παραγωγής αγωνιστικών μοντέλων που προορίζονται για αγώνες αντοχής και δη για το Le Mans έχουν προχωρήσει κατά καιρούς η McLaren με την F1 GTR, η Ferrari, η Jaguar αλλά και η Porsche με την GT1 ενώ στο σήμερα κάτι αντίστοιχο έχει κάνει και η Aston Martin με την Valkyrie που διατίθεται και ως νόμιμη για τον δρόμο έκδοση.