Ένα στρατιωτικό ελικόπτερο συνετρίβη στην περιοχή Αριόλ της Ρωσίας, μεταδίδουν ρωσικά ΜΜΕ, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τα μέλη του πληρώματος του, μετέδωσε το κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο TASS, επικαλούμενο το αρχηγείο της στρατιωτικής περιφέρειας της Μόσχας.

Ο περιφερειακός κυβερνήτης, Αντρέι Κλίτσκοφ, δήλωσε μέσω του καναλιού του στο Telegram ότι δεν υπήρξαν θύματα μεταξύ του τοπικού πληθυσμού και ότι οι διασώστες εργάζονται στο σημείο.

Russian Telegram channels report a helicopter crash in the area of a village in Oryol region of Russia about an hour ago. There is a fire and explosions at the crash site, locals report.

According to Russian Telegram channels, it might have been a military helicopter carrying… pic.twitter.com/YYMWzIIjCN

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) May 23, 2025