Έξι άνθρωποι εκτιμάται ότι έχασαν τη ζωή τους όταν ιδιωτικό τζετ τύπου Cessna Citation συνετρίβη τα ξημερώματα της Πέμπτης σε κατοικημένη περιοχή του Σαν Ντιέγκο στις ΗΠΑ, προκαλώντας φωτιά, τραυματισμούς σε τουλάχιστον οκτώ άτομα στο έδαφος και ζημιές σε 10 σπίτια.

Πυκνή ομίχλη επικρατούσε στην περιοχή και, σύμφωνα με τις Αρχές, το αεροσκάφος φέρεται να χτύπησε σε γραμμή υψηλής τάσης λίγο πριν τη συντριβή.

Μεταξύ των θυμάτων είναι ο Ντέιβ Σαπίρο, 42 ετών, γνωστός μουσικός ατζέντης, πιλότος κι ο ίδιος και συνιδρυτής του πρακτορείου Sound Talent Group, που εκπροσωπεί δεκάδες μουσικά συγκροτήματα και καλλιτέχνες, μεταξύ των οποίων οι Sum 41, Story of the Year, Parkway Drive, Jefferson Starship και Hanson. Εκπρόσωπος της εταιρείας επιβεβαίωσε τον θάνατο του Σαπίρο, ενός ιδιαίτερα δραστήριου και σεβαστού στελέχους της ροκ και μέταλ αμερικανικής μουσικής σκηνής και δήλωσε ότι είναι «συντετριμμένη από την απώλεια του συνιδρυτή μας, συναδέλφων και φίλων μας. Η απώλειά του έχει σκορπίσει θλίψη στον μουσικό κόσμο».

Sum 41, Story of the Year music agent Dave Shapiro perishes in San Diego plane crash, ex-Devil Wears Prada drummer Daniel Williams feared dead https://t.co/ggPUfOFGHz pic.twitter.com/WAcTtXZcbu

