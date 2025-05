Σκάφος που μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια και ακτιβιστές με προορισμό τη Γάζα βομβαρδίστηκε από μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) ενώ βρισκόταν σε διεθνή ύδατα στα ανοικτά της Μάλτας νωρίς σήμερα, όπως δήλωσε η μκο που οργάνωσε την κίνηση αυτή, υποστηρίζοντας ότι το Ισραήλ φέρει την ευθύνη για την επίθεση.

Το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχόλιο αναφορικά με όσα υποστήριξε η διεθνής μκο Συμμαχία του Στόλου Ελευθερίας (The Freedom Flotilla Coalition).

Η μαλτέζικη κυβέρνηση δήλωσε ότι το σκάφος και το πλήρωμα ήταν ασφαλή τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα αφότου κοντινό ρυμουλκό βοήθησε στις επιχειρήσεις κατάσβεσης, ωστόσο η μκο και η Σουηδή ακτιβίστρια Γκρέτα Τούνμπεργκ δήλωσαν ότι το σκάφος συνεχίζει να κινδυνεύει.

Η Τούνμπεργκ είπε στο Reuters ότι βρισκόταν στη Μάλτα και ότι επρόκειτο να επιβιβαστεί στο σκάφος στο πλαίσιο της σχεδιαζόμενης κίνησης της Freedom Flotilla σε ένδειξη υποστήριξης της Γάζας, η οποία τελεί υπό αποκλεισμό και βομβαρδίζεται από το Ισραήλ.

Η μκο δημοσιοποίησε βίντεο που μαγνητοσκοπήθηκε στο σκοτάδι και που δείχνει πυρκαγιά σε ένα από τα σκάφη της, το ‘Conscience’. Στο οπτικό αυτό υλικό φαίνονται επίσης φώτα στον ουρανό μπροστά από το σκάφος ενώ ακούγονται εκρήξεις.

«Οι Ισραηλινοί πρεσβευτές πρέπει να κληθούν και να απαντήσουν στις παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου, συμπεριλαμβανομένου του συνεχιζόμενου αποκλεισμού (της Γάζας) και του βομβαρδισμού του πολιτικού μας σκάφους σε διεθνή ύδατα», ανέφερε η μκο.

BREAKING: At 00:23 Maltese time, a #FreedomFlotilla ship was subjected to a drone attack. The front of the vessel was targeted twice, resulting in a fire and a breach in the hull. The ship is currently located in international waters near #Malta. An #SOS distress signal was sent. pic.twitter.com/J6oEQafuOb

— Freedom Flotilla Coalition (@GazaFFlotilla) May 2, 2025