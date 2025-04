Το Φιλελεύθερο Κόμμα του πρωθυπουργού Μαρκ Κάρνεϊ κέρδισε τις ομοσπονδιακές εκλογές στον Καναδά σύμφωνα με το Associated Press.

Η νίκη στις εκλογές επισφράγισε μια δραματική ανατροπή για τους Φιλελεύθερους καθώς πριν από μερικούς μήνες όλα έδειχναν ότι στο τιμόνι της χώρας θα έμπαιναν οι Συντηρητικοί. Τα δεδομένα όμως άλλαξαν μετά την επιβολή δασμών του Ντόναλντ Τραμπ και τις απειλές της προσάρτησης ώστε να γίνει ο Καναδάς η 51η Πολιτεία.

Ο Μαρκ Κάρνεϊ, στην ομιλία της νίκης που εκφώνησε ενώπιον οπαδών του στην Οτάβα, δήλωσε ότι η χώρα του δεν πρέπει να ξεχάσει ποτέ την αμερικανική «προδοσία».

«Η παλιά σχέση μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες τελείωσε» επειδή «ο πρόεδρος Τραμπ επιχειρεί να μας καταβάλει ώστε να μας έχει στη διάθεσή του», δήλωσε επίσης, καλώντας τη χώρα σε ενότητα για τους «δύσκολους επόμενους μήνες που θα απαιτήσουν θυσίες».

Οι Φιλελεύθεροι κέρδισαν παρά την αναστολή της προεκλογικής εκστρατείας που προκάλεσε η θανατηφόρα επίθεση στο Βανκούβερ, όταν αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πλήθος. Η Αστυνομία απέκλεισε την τρομοκρατία, δηλώνοντας ότι ο ύποπτος είχε ιστορικό προβλημάτων ψυχικής υγείας.

Ο επικεφαλής του Συντηρητικού Κόμματος του Καναδά Πιέρ Πουαλιέβρ, ο οποίος αναγνώρισε την ήττα του, υποσχέθηκε να εργασθεί μαζί με τον Κάρνεϊ για να υπερασπισθεί τα συμφέροντα του Καναδά έναντι των επιθέσεων του Τραμπ.

«Οι συντηρητικοί θα εργασθούν μαζί με τον πρωθυπουργό και όλα τα κόμματα για να υπερασπισθούν τα συμφέροντα του Καναδά και να επιτύχουν μια νέα εμπορική συμφωνία, η οποία θα αφήσει πίσω μας τους τελωνειακούς δασμούς προστατεύοντας παράλληλα την κυριαρχία μας», δήλωσε ο Πιέρ Πουαλιέβρ απευθυνόμενος σε οπαδούς του που είχαν συγκεντρωθεί στην Οτάβα για την εκλογική βραδιά.

Ακόμα δεν είναι σαφές αν το κόμμα των Φιλελευθέρων θα μπορέσει να σχηματίσει κυβέρνηση πλειοψηφίας (χρειάζονται 172 έδρες στη Βουλή των Κοινοτήτων σε σύνολο 343). Ο ηγέτης του κόμματος που θα κερδίσει την πλειοψηφία των εδρών στη Βουλή των Κοινοτήτων θα σχηματίσει νέα κυβέρνηση και θα είναι πρωθυπουργός.

Εάν κανένα κόμμα δεν κερδίσει την πλειοψηφία, ένα κόμμα – συνήθως αυτό με τις περισσότερες έδρες – μπορεί να σχηματίσει κυβέρνηση μειοψηφίας, αλλά πρέπει να στηριχθεί στην υποστήριξη ορισμένων μελών της αντιπολίτευσης. Σε σπάνιες περιπτώσεις, δύο ή περισσότερα κόμματα μπορεί να καταλήξουν σε επίσημη συμφωνία για να σχηματίσουν από κοινού κυβέρνηση συνασπισμού.

