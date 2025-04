Το νέο χτύπημα της Ρωσίας στο Κίεβο προκάλεσε την αντίδραση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Σε ανάρτησή του ο Ουκρανός πρόεδρος υποστήριξε ότι οι Ρώσοι χρησιμοποίησαν βαλλιστικούς πυραύλους που κατασκευάστηκαν στη Βόρεια Κορέα.

«Η συνεργασία των κρατών που εκτιμούν τους ανθρώπους και τη ζωή πρέπει να σταματήσει τις συμμαχίες των δολοφόνων» επισημαίνει μεταξύ άλλων στην ανάρτησή του ο Ουκρανός πρόεδρος.

«Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι Ρώσοι χρησιμοποίησαν βαλλιστικό πύραυλο που κατασκευάστηκε στη Βόρεια Κορέα. Οι ειδικές υπηρεσίες μας επαληθεύουν όλες τις λεπτομέρειες.

Εάν επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες ότι ο πύραυλος αυτός κατασκευάστηκε στη Βόρεια Κορέα, αυτό θα είναι μια ακόμη απόδειξη του εγκληματικού χαρακτήρα της συμμαχίας μεταξύ της Ρωσίας και της Πιονγκγιάνγκ. Σκοτώνουν ανθρώπους και βασανίζουν ζωές μαζί – αυτό είναι το μόνο νόημα πίσω από τη συνεργασία τους. Η Ρωσία χρησιμοποιεί συνεχώς τέτοια όπλα – πυραύλους, πυροβολικό. Σε αντάλλαγμα, η Πιονγκγιάνγκ πήρε την ευκαιρία να κάνει τα όπλα της πιο θανατηφόρα σε πραγματικές συνθήκες πολέμου.

Καμία χώρα στον κόσμο δεν πρέπει να αφεθεί μόνη της να αντιμετωπίσει τέτοιες απειλές. Μόλις σήμερα, σε ένα μαζικό χτύπημα κατά των πόλεων και των πολιτών μας, ο ρωσικός στρατός χρησιμοποίησε περισσότερα από 200 μέσα καταστροφής – πυραύλους και επιθετικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Μέχρι αυτή τη στιγμή, περισσότεροι από 100 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί και 12 έχουν σκοτωθεί. Τα συλλυπητήριά μου στους οικείους τους.

Πρέπει να υπάρξει πραγματική πίεση στη Ρωσία για να σταματήσει αυτό. Ακόμη και εν μέσω των διεθνών διπλωματικών προσπαθειών για τον τερματισμό αυτού του πολέμου, η Ρωσία συνεχίζει να σκοτώνει αμάχους. Αυτό σημαίνει ότι ο Πούτιν δεν φοβάται.

Η συνεργασία των κρατών που εκτιμούν τους ανθρώπους και τη ζωή πρέπει να σταματήσει τις συμμαχίες των δολοφόνων».

Debris removal operations are still ongoing in Kyiv following the Russian missile strike. The relatives and loved ones of those who may still be trapped under the rubble are there – on the scene of the rescue operation. Rescuers, emergency services, and everyone who is helping… pic.twitter.com/00chnCndrC

