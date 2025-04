Ο πρώτος απολογισμός μετά τις απανωτές δονήσεις που ταρακούνησαν σήμερα (23/4) την Κωνσταντινούπολη έγινε από το Δήμο της πόλης. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση δεν υπάρχει κάποιος νεκρός από τους σεισμούς ούτε και σοβαρές ζημιές σε κτίρια.

Αντίθετα υπάρχουν περίπου 150 τραυματίες. Όλοι τους τραυματίστηκαν πηδώντας από μεγάλο ύψος πάνω στον πανικό τους. Ήδη, πολλά τέτοια βίντεο κάνουν το γύρο του διαδικτύου. Όπως αυτό που ακολουθεί που δείχνει άνδρα να πέφτει πάνω σε παρκαρισμένο όχημα και να τραυματίζεται.

The moment a person jumped from the balcony earthquake İstanbul #Deprem #istanbul

«Μέχρι τις 15:30 δεν έχει υπάρξει, λόγω του σεισμού των 6,2 Ρίχτερ, καμία αρνητική εξέλιξη που θα επηρέαζε τη ζωή των πολιτών, την παροχή ενέργειας και τις υποδομές, την παροχή φυσικού αερίου, την παροχή πόσιμου νερού και τις υποδομές αποχέτευσης. Δεν υπήρξαν απώλειες ανθρώπινων ζωών.

Η περίθαλψη 151 πολιτών που τραυματίστηκαν όταν πήδηξαν από ύψος λόγω πανικού συνεχίζεται στα νοσοκομεία και δεν διατρέχουν θανάσιμο κίνδυνο. Δεν υπάρχουν καταστροφές σε κτίρια κατοικιών στην πόλη. Ένα εγκαταλελειμμένο κτίριο κατέρρευσε στη συνοικία Φατίχ και δεν υπήρξαν νεκροί ή τραυματίες στο περιστατικό. Το έργο των αρμόδιων μονάδων στο πεδίο συνεχίζεται».

Κάμερα σε εστιατόριο καταγράφει τη στιγμή που χτυπάει ο σεισμος:

Diners flee mid-meal, leaving almost everything behind as an earthquake rocks #Istanbul

A chilling scene, especially considering experts warn an even more powerful #quake is coming

