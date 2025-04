Χώρος παιδείας και ολοκληρωμένης εκπαιδευτικής εμπειρίας που συνδέει την επιστημονική γνώση με την καθημερινή πραγματικότητα των μαθητών, το Pierce – Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος υποδέχτηκε γονείς, μαθητές και μαθήτριες Ε΄ και ΣΤ’ Δημοτικού στο East Campus Σπάτα, στο πλαίσιο του Discover Pierce Day, την Κυριακή 30 Μαρτίου. Ήταν μια μέρα γιορτής για την ανάδειξη της καινοτόμου ιστορικής παρουσίας και προσφοράς του πρότυπου αυτού εκπαιδευτικού οργανισμού, ο οποίος κλείνει φέτος 150 χρόνια από την ίδρυσή του και προχωράει στο μέλλον με την ολοκλήρωση της μετάβασης του Γυμνασίου στο East Campus, εκεί όπου όπου ήδη βρίσκονται το Νηπιαγωγείο και το Δημοτικό.

Το Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος είναι ένας ιδιωτικός, μη κερδοσκοπικός εκπαιδευτικός οργανισμός. Αποτελείται από τρεις εκπαιδευτικές μονάδες: το Pierce, το Deree –που προσφέρει προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα– και το Alba Graduate Business School. Στο πλαίσιο της αποστολής του να παρέχει ίσες ευκαιρίες πρόσβασης στην εκπαίδευση, το Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος προσφέρει ετησίως περισσότερα από 8 εκατ. ευρώ σε υποτροφίες και προγράμματα οικονομικής στήριξης. Ειδικότερα το Pierce, που ξεκίνησε την εκπαιδευτική του πορεία το 1875 στη Σμύρνη ως σχολείο θηλέων, περιλαμβάνει Νηπιαγωγείο, Δημοτικό, Γυμνάσιο και Λύκειο-ΙΒ του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος.

«Ένας πολυχώρος μάθησης – Πιο πολλά από ένα σχολείο»

Η πρώτη μας επαφή με τον δυναμικό πολυχώρο του Pierce στα Σπάτα δεν ήταν μια τυπική εμπειρία γνωριμίας οικογενειών και εκπαιδευτικών ενόψει της νέας σχολικής χρονιάς. Αντίθετα, ήταν μία ουσιαστική διάδραση με τη φιλοσοφία της μαθησιακής λειτουργίας του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος εν όψει μάλιστα των εισαγωγικών εξετάσεων στο Γυμνάσιο και το Λύκειο του Pierce, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν στις 4 Μαϊου για το σχολικό έτος 2025/26. Το ερώτημα που έπρεπε να απαντηθεί δεν ήταν άλλο από το «Γιατί το Pierce είναι πιο πολλά από ένα σχολείο;».

Κατά τη διάρκεια του Discover Pierce Day 2025, το ΒΗΜΑ είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τον Πρόεδρο του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος, Δρ. Ντέιβιντ Χόρνερ, ο οποίος στάθηκε στον πρωτοπόρο χαρακτήρα του οργανισμού καθώς και με τις κυρίες Ελένη Δήμου και Μαρία Κόρδα, υποδιευθύντριες στο Γυμνάσιο του Pierce.

Στον χαιρετισμό του στην έναρξη της εκδήλωσης Discover Pierce Day, ο Δρ. Ντέιβιντ Χόρνερ συνόψισε πλήρως την ανοδική, επιτυχημένη πορεία του Pierce κατά τη διάρκεια της 17ετούς θητείας του. Ο ίδιος περιέγραψε πώς το κολλέγιο αύξησε τους μαθητές του από 801 το 2008 σε σχεδόν 2500 σήμερα και κατέκτησε μια καθοριστική πρωτιά, όταν το 2022, έλαβε πιστοποίηση από τον οργανισμό MSA (Middle States Association) και έγινε έκτοτε το πρώτο σχολείο στην Ελλάδα που ακολουθεί εθνικό πρόγραμμα σπουδών και, παράλληλα, διαθέτει αμερικανική πιστοποίηση.

Ο Δρ. Χόρνερ μίλησε με ιδιαίτερη ικανοποίηση για τον κοινωνικό αντίκτυπο του σχολείου που έχει ανοίξει τις εγκαταστάσεις του σε μη προνομιούχα παιδιά μέσω των κοινωνικών συνεργειών και προγραμμάτων του. «Καθώς αναλογίζομαι την ιστορία 150 χρόνων του σχολείου, πιστεύω ότι η ανάπτυξη, η ποιοτική βελτίωση, ο κοινωνικός αντίκτυπος του δεν είναι επιτεύγματα που αφορούν μόνο τα 17 χρόνια μου στο σχολείο», σημείωσε ο Πρόεδρος του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος καθώς με τη συνταξιοδότησή του πρόκειται να δώσει τη σκυτάλη στον Edward C. Wingenbach, που αναλαμβάνει καθήκοντα προέδρου από το καλοκαίρι του 2025.

Στην ενημερωτική εκδήλωση του Pierce παρευρέθηκαν μεταξύ άλλων η Ανώτερη Αντιπρόεδρος Διοίκησης και Pierce, κ. Ηλιάνα Λαζανά, ο Αναπληρωτής Αντιπρόεδρος Διοίκησης του Pierce, κ. Μαξιμιλιανός Βασιλείου, η Διευθύντρια του Γραφείου Εισαγωγής Μαθητών, κ. Χριστίνα Λάσκαρη, ο Διευθυντής του Γυμνασίου, κ. Ιωάννης Κλαδάς, ο Διευθυντής του Λυκείου, κ. Γεώργιος Βακερλής, ο Διευθυντής του IB Diploma Program, Δρ Εμμανουήλ Βροντάκης.

Στις εγκαταστάσεις του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος, γονείς και μαθητές/τριες είχαν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε ένα πρόγραμμα που στην κορύφωσή του περιλάμβανε εφ’ όλης της ύλης ξενάγηση από εκπαιδευτικούς του σχολείου στους σύγχρονους χώρους του Γυμνασίου με τις άρτια εξοπλισμένες τάξεις και τα πρότυπα εργαστήρια του (Χημείας, Φυσικής, Βιολογίας, Τεχνολογίας, Home Economics κ.ά). Σύγχρονες αίθουσες, όπου οι μαθητές μπορούν να εντρυφήσουν στην κατασκευή της ασπίδας του Αχιλλέα με εντυπωσιακή ακρίβεια, να μελετήσουν ενδελεχώς τον ανθρώπινο σκελετό, να πειραματιστούν με την παρασκευή του ατμού ή να εξασκηθούν στα μυστικά της μαγειρικής με φυσικά υλικά, αποτελούν το απαραίτητο πλεονέκτημα ενός σχολείου που σέβεται και αναπτύσσει τις δεξιότητες των μαθητών του. Ανάμεσα στις ομορφότερες στιγμές της ημέρας εντάσσουμε την παρουσίαση στο προαύλιο του Γυμνασίου των παραδοσιακών χορών από τον Όμιλο Παραδοσιακών Χορών Pierce!

Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Το πρόγραμμα της ημέρας πρόσφερε μία ολοκληρωμένη ενημέρωση σχετικά με την ολιστική εκπαίδευση στο Pierce, τις ακαδημίες και τους ομίλους που σχετίζονται με την καλλιέργεια των κλίσεων και των ταλέντων των μαθητών, καθώς και το ελληνικό πρόγραμμα σπουδών και το πρόγραμμα του Διεθνούς Απολυτηρίου (IB DP). Οι ενδιαφερόμενοι και οι ενδιαφερόμενες έμαθαν επίσης για τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια εισαγωγής στο κολλέγιο και το ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής ενίσχυσης.Πρέπει να σημειωθεί ότι οι εξετάσεις που αφορούν στην εισαγωγή 170 μαθητών στην Α΄ Γυμνασίου πραγματοποιούνται στην Αγγλική γλώσσα, τα Νέα Ελληνικά και τα Μαθηματικά. Στα ίδια μαθήματα εξετάζονται και οι υποψήφιοι για τις τάξεις Β΄, Γ΄ Γυμνασίου και Α΄, B΄ Λυκείου.

Το Pierce ανήκει σε ένα διεθνές δίκτυο σχολείων που εφαρμόζει τις καλύτερες εκπαιδευτικές πρακτικές σε παγκόσμιο επίπεδο διευρύνοντας τα εκπαιδευτικά του προγράμματα. Τα καινοτόμα προγράμματά του επιτρέπουν στους μαθητές να συμμετέχουν σε διεθνή μαθητικά συνέδρια, να διοργανώνουν πολιτιστικά δρώμενα στα αγγλικά, να παίρνουν μέρος σε ομίλους που καλλιεργούν τις κλίσεις των μαθητών και διευρύνουν τα ταλέντα τους. Με αυτόν τον τρόπο η φοίτηση μετατρέπεται σε ολιστική εκπαιδευτική εμπειρία που προετοιμάζει τους μαθητές για το μέλλον τους. Όπως περιέγραψε ο Διευθυντής του Γυμνασίου, κ. Ιωάννης Κλαδάς, «το Pierce είναι ένα ελληνικό σχολείο με στοιχεία αμερικανικής κουλτούρας και εκπαίδευσης, που ακολουθεί το πρόγραμμα του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος, δίνοντας μεγάλη έμφαση στη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας και εξασφαλίζοντας συνεργασίες με αμερικανικά σχολεία».

Το διεθνές προφίλ που κατέχει το Pierce ως μέλος των διεθνών εκπαιδευτικών οργανισμών Near East South Asia Council of Overseas Schools και AAIE Association of The Advancement of International Education, με την παράλληλη αξιοποίηση της πιστοποίησης από το διεθνή οργανισμό Middle States Association των Ηνωμένων Πολιτειών, ενισχύεται από τις σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας οι οποίες συνδέονται με την εξατομικευμένη εκπαίδευση και τις ξεχωριστές ανάγκες του κάθε μαθητή στη μαθησιακή διαδικασία.

Για αυτή τη μαθησιακή διαδικασία που γίνεται βίωμα και εφόδιο στα χέρια του μαθητή μίλησε στην εκδήλωση ο μαθητής της Α΄ Γυμνασίου του Pierce, Χρήστος Φυτίλης. «Πριν από περίπου έναν χρόνο βρισκόμουν σε μια θέση παρόμοια με τη δική σας. Ήμουν ένας μαθητής της έκτης δημοτικού και ετοιμαζόμουν και εγώ να λάβω μέρος στις εισαγωγικές εξετάσεις του Pierce. Οπότε, πιστέψτε με, μπορώ να κατανοήσω και την αγωνία και τους προβληματισμούς τόσο των παιδιών όσο και των οικογενειών που βρίσκονται σήμερα εδώ», ανέφερε ο νεαρός μαθητής. Και πρόσθεσε: «Τελικά με την επιτυχία μου στις εισαγωγικές εξετάσεις, ειλικρινά ένιωσα ότι άδραξα μια μεγάλη ευκαιρία και πλέον διαπιστώνω καθημερινά πως με αυτή την επιλογή έκανα ένα μεγάλο δώρο στον εαυτό μου. Ένα από τα πρώτα πράγματα που με εξέπληξε θετικά ήταν η εγκαρδιότητα με την οποία μας υποδέχτηκαν τόσο οι καθηγητές μας όσο και οι μαθητές που βρίσκονταν ήδη στο σχολείο από την έκτη δημοτικού. Η περίοδος προσαρμογής για μένα κράτησε πολύ λίγο καιρό και γρήγορα αισθάνθηκα μέλος της μαθητικής κοινότητας του Pierce».

Η μαθητική κοινότητα του Pierce – Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος είναι έτοιμη να υποδεχτεί τους νέους μαθητές του Γυμνασίου στο East Campus στα Σπάτα, δίνοντας πρότυπα έμπνευσης για το μέλλον. Οι ευχές για «καλή επιτυχία» στις εισαγωγικές εξετάσεις συνοδεύουν μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς καθώς καλούνται να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της σύγχρονης εκπαίδευσης σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο κοινωνικά και τεχνολογικά, περιβάλλον.