Τουλάχιστον 28 άτομα τραυματίστηκαν μετά από επίθεση της Ρωσίας με πυραύλους σε βιομηχανική εγκατάσταση στη βορειοανατολική πόλη Σούμι της Ουκρανίας, προκαλώντας ζημιές σε κατοικημένη περιοχή και νοσοκομείο.

Τουλάχιστον τέσσερα παιδιά ήταν μεταξύ των τραυματιών, δήλωσε ο εκτελών χρέη δημάρχου του Σούμι Αρτέμ Κόμζαρ στο Telegram σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

«Ο εχθρός εξαπέλυσε πυραυλική επίθεση στο κέντρο της πόλης. Αρκετά πολυώροφα κτίρια, καθώς και ένα σχολείο έχουν υποστεί ζημιές. Τα παιδιά βρίσκονταν σε καταφύγιο», δήλωσε από το σημείο ο κυβερνήτης της περιοχής Σούμι Volodymyr Artiukh σε βίντεο στο Telegram.

🤬 28 people were injured in a missile attack on the center of Sumy, including 4 children, — Mayor of Sumy

❗️Russia attacked the residential sector and infrastructure facilities of the city, including children’s hospitals. pic.twitter.com/EE1O2DiK2x

