«Εποικοδομητικές και ουσιαστικές» χαρακτήρισε ο Ουκρανός Υπουργός Άμυνας, Ρουστέμ Ουμέροφ, τις συνομιλίες με την αντιπροσωπεία των ΗΠΑ στη Σαουδική Αραβία χθες, Κυριακή (23/3), ενόψει της ενδεχόμενης σύναψης συμφωνίας μερικής παύσης των πληγμάτων, που αφορά τις ενεργειακές υποδομές, στον πόλεμο της Ρωσίας και της Ουκρανίας.

«Ολοκληρώσαμε τη συνάντηση μας με την αμερικανική ομάδα. Η συζήτηση ήταν παραγωγική και στοχευμένη. Θίξαμε σημεία-κλειδιά, ειδικά την ενέργεια», ανέφερε ο κ. Ουμέροφ, την παραμονή των ρωσοαμερικανικών συνομιλιών, προσθέτοντας πως το Κίεβο επιδιώκει την επίτευξη του στόχου του να υπάρξει «δίκαιη και διαρκής ειρήνη».

We have concluded our meeting with the American team.

The discussion was productive and focused — we addressed key points including energy.

President Volodymyr Zelenskyy’s goal is to secure a just and lasting peace for our country and our people — and, by extension, for all of…

