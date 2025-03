Αεροπλάνο της American Airlines έπιασε φωτιά στο αεροδρόμιο του Ντένβερ των ΗΠΑ το βράδυ της Πέμπτης. Οι επιβάτες απομακρύνθηκαν άμεσα από το αεροσκάφος χωρίς ευτυχώς να υπάρξουν τραυματίες. Τουλάχιστον έξι άνθρωποι μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο.

Το δικινητήριο αεροσκάφος που εκτελούσε την πτήση 1006 της American Airlines, τύπου Boeing 737-800, είχε αναχωρήσει από το Κολοράντο Σπρινγκς για το Ντάλας.

UPDATE: At least 6 people taken to hospital after plane fire at Denver airport https://t.co/e5vuTQvWdv

— BNO News (@BNONews) March 14, 2025