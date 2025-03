Μπορεί η αυτοπεποίθηση συχνά να θεωρείται έμφυτη ικανότητα, ωστόσο στην πραγματικότητα πρόκειται για μια δεξιότητα που μπορεί να καλλιεργηθεί και να αναπτυχθεί.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Life Clinic Group ανακοινώνει τη διεξαγωγή του σεμιναρίου «BOOST YOUR CONFIDENCE» με τη Δρα Νάνσυ Μαλλέρου, ένα πρακτικό και δυναμικό 4ωρο πρόγραμμα που στοχεύει στην ενίσχυση της αυτοπεποίθησης των συμμετεχόντων. Το σεμινάριο αυτό προσφέρει βιωματικές ασκήσεις, πρακτικά εργαλεία και εφαρμόσιμες στρατηγικές για να νιώθετε άνετα με τον εαυτό σας σε κάθε περίσταση.

Το σεμινάριο καλύπτει μια σειρά από θεματικές ενότητες, όπως η υπέρβαση του «συνδρόμου του καλού παιδιού», η αντιμετώπιση του φόβου της αποτυχίας, η ανάδειξη της αξίας του εαυτού και η ενδυνάμωση της επικοινωνίας. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν τεχνικές για να σταματήσουν να εξαρτώνται από τις γνώμες των άλλων, να αναγνωρίσουν τα δυνατά τους σημεία και να νιώσουν άνετα με τον εαυτό τους σε οποιαδήποτε κατάσταση.

Θεματικές Ενότητες του Σεμιναρίου:

Υπέρβαση του «συνδρόμου του καλού παιδιού» και θέσπιση ορίων.

Αντιμετώπιση του φόβου της αποτυχίας και ανάληψη υπολογισμένων ρίσκων.

Τεχνικές για ανεξαρτησία από τις γνώμες ή τις προσδοκίες των άλλων.

Αποφυγή συγκρίσεων και ανάδειξη του εαυτού σας ως πρωταγωνιστή της ζωής σας.

Αλλαγή του εσωτερικού διαλόγου ώστε να σας ενδυναμώνει.

Έκφραση της γνώμης σας και διεκδίκηση χωρίς φόβο.

Υπέρβαση αρνητικών σκέψεων και αμφιβολιών.

Ομιλία με σιγουριά και διεκδίκηση όσων σας αξίζουν.

Αναγνώριση της αξίας σας και αξιοποίηση των δυνατών σας σημείων.

Αποφυγή της απόκρυψης του εαυτού σας.

Αίσθηση άνεσης με τον εαυτό σας παντού και πάντα.

Γιατί να συμμετάσχετε:​

Αν αισθάνεστε ότι η έλλειψη αυτοπεποίθησης σας κρατά πίσω, αυτό το σεμινάριο είναι για εσάς. Μέσω πρακτικών ασκήσεων και στρατηγικών, θα μάθετε πώς να ξεπεράσετε εμπόδια και να αναδείξετε τον καλύτερο εαυτό σας.​

Σε ποιον απευθύνεται: Σε όποιον/α…

Νιώθει ανασφάλεια και θέλει να αποκτήσει περισσότερη αυτοπεποίθηση.

και θέλει να αποκτήσει περισσότερη αυτοπεποίθηση. Θέλει να σταματήσει να ζει με τον φόβο της αποτυχίας και να αναλάβει δράση.

και να αναλάβει δράση. Αφήνει τις ενοχές και τις γνώμες των άλλων να καθορίζουν τις επιλογές του/ης.

και τις να καθορίζουν τις επιλογές του/ης. Νιώθει ότι η αυστηρή αυτοκριτική τους κρατάει πίσω και θέλουν να αλλάξουν τον τρόπο που μιλούν στον εαυτό σου.

τους κρατάει πίσω και θέλουν να αλλάξουν τον τρόπο που μιλούν στον εαυτό σου. Θέλει να διεκδικήσεις το επόμενο βήμα στην καριέρα του/ης.

το στην καριέρα του/ης. Επιθυμεί να ενισχύσεις την αυτοπεποίθησή του/ης στην προσωπική και επαγγελματική ζωή.

στην προσωπική και επαγγελματική ζωή. Διστάζει να εκφραστεί ή να διεκδικήσει αυτά που σου αξίζουν.

αυτά που σου αξίζουν. Νιώθει φόβο ή αμφιβολία και θέλει -επιτέλους!- να αλλάξει κάτι.

και θέλει -επιτέλους!- να αλλάξει κάτι. Θέλει να νιώθει πιο άνετα με τον εαυτό του, όπου κι αν βρίσκεσαι (Για νέους κάτω των 18 απαιτείται συνοδεία ενήλικα)

Τι θα κερδίσεις από αυτό το σεμινάριο

Εσωτερική Δύναμη : Θα μάθεις να αντιμετωπίζεις τις αρνητικές σκέψεις και να αναπτύξεις νοοτροπία επιτυχίας.

: Θα μάθεις να αντιμετωπίζεις τις αρνητικές σκέψεις και να αναπτύξεις νοοτροπία επιτυχίας. Επικοινωνία με σιγουριά: Τεχνικές για να μιλάς με αυτοπεποίθηση σε κάθε περίσταση.

Τεχνικές για να μιλάς με αυτοπεποίθηση σε κάθε περίσταση. Ενδυναμωτική Αυτο-εικόνα: Πώς να βλέπεις τον εαυτό σου με θετικό τρόπο και να αναδεικνύεις τα δυνατά σου σημεία.

Πώς να βλέπεις τον εαυτό σου με θετικό τρόπο και να αναδεικνύεις τα δυνατά σου σημεία. Αντιμετώπιση Ανασφάλειας: Πώς να σταματήσεις να αφήνεις τον φόβο της αποτυχίας να σε κρατάει πίσω.

Πώς να σταματήσεις να αφήνεις τον φόβο της αποτυχίας να σε κρατάει πίσω. Πρακτικά Βήματα: Συγκεκριμένες ασκήσεις και εργαλεία για να εφαρμόσεις αμέσως όσα μαθαίνεις.

Συγκεκριμένες ασκήσεις και εργαλεία για να εφαρμόσεις αμέσως όσα μαθαίνεις. Πραγματικά αποτελέσματα – Εφαρμοσμένες στρατηγικές που δουλεύουν και διαρκούν.

– που δουλεύουν και διαρκούν. Βιωματική προσέγγιση – Πρακτικές ασκήσεις που θα αλλάξουν τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου.

– Πρακτικές ασκήσεις που θα αλλάξουν τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου. Καθοδήγηση από την Δρ Νάνσυ Μαλλέρου – μια έμπειρη Master Coach με χιλιάδες ώρες εμπειρίας στο coaching.

– μια έμπειρη Master Coach με χιλιάδες ώρες εμπειρίας στο coaching. 50% έκπτωση στο SELF CONFIDENCE BOOTCAMP (online πρόγραμμα αυτοπεποίθησης 6 εβδομάδων) με την αγορά του εισιτηρίου

Λεπτομέρειες:

Ημερομηνία: Τετάρτη 9 Απριλίου

Ώρα: 18.00-22.00 (Προσέλευση: 17.30)

Τοποθεσία: Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, Νεοφύτου Δούκα 4, Κολωνάκι

Οι θέσει είναι περιορισμένες

Κόστος συμμετοχής:

Early Bird 120€ έως 23/3

Κανονική τιμή 160€ από 24/3

από 24/3 Bundle Αυτοπεποίθησης (Boost Your Confidence + Self Confidence Bootcamp) 240€ από 415€

Πληροφορίες & Αγορά εισιτηρίου εδώ: BOOST YOUR CONFIDENCE

Η εισηγήτρια: Δρ. Νάνσυ Μαλλέρου

Η Νάνσυ είναι ξαιρετικά έμπειρη Master Coach (life & Business) με χιλιάδες ώρες εμπειρίας. Είναι ιδρύτρια της Life Clinic Group και του Nama Tribe – της Νο1 βραβευμένης συνδρομητικής πλατφόρμας προσωπικής ανάπτυξης – και ανάμεσα στους πρωτοπόρους του Coaching στην Ελλάδα.

Στην 20χρονη πορεία, μέσα από σεμινάρια, ομιλίες, άρθρα και βιβλία της, η Δρ. Μαλλέρου έχει επηρεάσει θετικά τη ζωή χιλιάδων ανθρώπων.

Η Νάνσυ, είναι πιστοποιημένη Coach, έχει πτυχίο Γαλλικής Φιλολογίας, Master στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και Διδακτορικό από το Πάντειου Πανεπιστήμιο όπου και δίδαξε Μάρκετινγκ κι Επικοινωνία για περισσότερο από μία δεκαετία. Είναι είναι η δημιουργός του 1ου Μεταπτυχιακού MSc in Corporate & Executive Coaching σε συνεργασία με τa Bolton University και New York College.

Έχει την πατρότητα του όρου «Εσωκεντρισμός©», ο οποίος αποτελεί τη βάση της προσέγγισής της και διέπει την μεθοδολογίας της στο Coaching.

Είναι συγγραφέας 3 best seller βιβλίων και από τις πιο περιζήτητες ομιλήτριες.

To Women Economic Forum της έχει απονείμει το βραβείο “Iconic Women Creating a Better World for All” (Κάιρο 2020) και τα Prestige Awards, το βραβείο “Wellbeing Expert of the Year” (2021) .