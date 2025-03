Ένταση επικράτησε στη Βουλή της Σερβίας σήμερα (4/3) όταν βουλευτές της αντιπολίτευσης άναψαν καπνογόνα, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τις κυβερνητικές πολιτικές και σε υποστήριξη των φοιτητών που διαμαρτύρονται.

Στη σημερινή συνεδρίαση έπρεπε να εξεταστούν 62 νομοσχέδια, μεταξύ των οποίων το αίτημα των φοιτητών για την αύξηση του προϋπολογισμού στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Όταν ξεκίνησε η συνεδρίαση οι βουλευτές της αντιπολίτευσης σήκωσαν πλακάτ με ματωμένα χέρια, ενώ φώναζαν «Δολοφόνοι, δολοφόνοι».

Σημειώνεται ότι οι φοιτητές στην Σερβία διαδηλώνουν εδώ και τρεις μήνες ζητώντας να αποδοθούν ευθύνες για την τραγωδία στο Νόβι Σαντ. Εκεί την 1η Νοεμβρίου 2024 κατέρρευσε το τσιμεντένιο γείσο στον σιδηροδρομικό σταθμό, προκαλώντας το θάνατο 15 ανθρώπων. Μάλιστα, μετά την τραγωδία, παραιτήθηκε ο πρωθυπουργός της Σερβίας Μίλος Βούτσεβιτς.

In the Parliament of Serbia, smoke pyrotechnics are thrown among the deputies. Never seen before pic.twitter.com/TX9xewOOVz

