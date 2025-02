Διαδηλώσεις στη μνήμη των 57 θυμάτων της τραγωδίας στα Τέμπη πραγματοποίηθηκαν σε 124 πόλεις της Ευρώπης καθώς και στις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και στην Αυστραλία. Άνθρωποι σε όλον τον κόσμο ενώνουν τις φωνές τους και ζητούν να αποδοθεί δικαιοσύνη.

Οι ελληνικές κοινότητες του εξωτερικού πρωτοστάτησαν στις συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας για τα Τέμπη και απήυθηναν καλέσματα προκειμένου να προχωρήσουν σε συγκεντρώσεις για την επέτειο των δύο χρόνων από το δυστύχημα.

«Συμπληρώνονται δύο χρόνια από το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη (και δεκαετίες γεμάτες παραλείψεις, κακοδιαχείρισης δημοσίου χρήματος και ελλιπέστατων έργων) και ακόμα περιμένουμε πλήρη διαφάνεια και λογοδοσία. Οι υπεύθυνοι πρέπει να λογοδοτήσουν, η αλήθεια δεν μπορεί να θαφτεί.

-Δεν ξεχνάμε. Δεν σιωπούμε.

-Απαιτούμε δικαιοσύνη.

-Θέλουμε πλήρη διαλεύκανση και διαφάνεια – τίποτα να μη συγκαλυφθεί!

-Οι άνθρωποι έχουν δικαίωμα να γνωρίζουν την αλήθεια – όχι μόνο οι οικογένειες των θυμάτων, αλλά και ολόκληρος ο ελληνικός λαός.

Η αλήθεια ανήκει σε όλους μας. Στις οικογένειες, στην ελληνική κοινωνία, στη νέα γενιά που αξίζει ένα καλύτερο μέλλον», ανέφερε στην ανακοίνωσή της η Ελληνική Κοινότητα Βερολίνου καλώντας τα μέλη της να γίνουν ένα με τους συμπατριώτες τους στην Ελλάδα κι όλο τον κόσμο.

Με πλακάτ στα χέρια που έγραφαν «Δεν έχω οξυγόνο», μικροί και μεγάλοι από κάθε γωνιά του πλανήτη ζήτησαν δικαίωση για τα θύματα και τις οικογένειές τους. Από το Τόκιο και το Ριο ντε Τζανεϊρο, μέχρι την Ισλανδία και το Μεξικό, η συμμετοχή ήταν συγκινητική.

Οι εικόνες που φτάνουν σε όλους εμάς μέσω του X αποδεικνύουν την ανάγκη του κόσμου για δικαιοσύνη.

The first demonstration for Tempe took place in Melbourne at 12:00 noon (Australian time), 03:00 midnight Greek time, with the diaspora passionately shouting for justice!» #28_Φλεβαρη #Δεν_Εχω_Οξυγονο #Greece #greekprotesters #Τεμπη #Melbournehttps://t.co/Ek4EcIv2Nz

