Σκηνή χολιγουντιανής ταινίας θύμισε η εμφάνιση του Ίλον Μασκ στη Συνδιάσκεψη Πολιτικής Δράσης των Συντηρητικών (CPAC) στο Νάσιοναλ Χάρμπορ στο Μέριλαντ.

Φορώντας γυαλιά ηλίου και το χαρακτηριστικό του μαύρο καπέλο «Make America Great Again» ο Μασκ ανέβηκε στη σκηνή, εν μέσω χειροκροτημάτων, κρατώντας ένα αλυσοπρίονο, δώρο του προέδρου της Αργεντινής, Χαβιέρ Μιλέι. «Αυτό είναι το αλυσοπρίονο της γραφειοκρατίας» είπε ο δισεκατομμυριούχος, που έχει αναλάβει να μειώσει τις δαπάνες της ομοσπονδιακής κυβέρνησης των ΗΠΑ.

Το μεταλλικό κόκκινο αλυσοπρίονο είχε χαραγμένο στο πλάι το σλόγκαν του Μιλέι στα ισπανικά «¡Viva la libertad, carajo!» (σε ελεύθερη μετάφραση «ζήτω η ελευθερία, γαμώτο!»).

Πριν ο Μιλέι γίνει πρόεδρος της Αργεντινής στα τέλη του 2023 συχνά κουνούσε ένα αλυσοπρίονο στις προεκλογικές του συγκεντρώσεις ως σύμβολο της αποφασιστικότητάς του να μειώσει το μέγεθος της κυβέρνησης.

BREAKING: Elon Musk, who is wearing sunglasses indoors, wields a chainsaw to celebrate the tens of thousands of federal employees he’s fired indiscriminately and without explanation. pic.twitter.com/VMsW1MDmzh

— Trump’s Lies (Commentary) (@MAGALieTracker) February 20, 2025