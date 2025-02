Ο ανεξάρτητος, ιδιόρρυθμος, Κύπριος ευρωβουλευτής Φειδίας Παναγιώτου φαίνεται πως είναι ο σύνδεσμος του δισεκατομμυριούχου, υπουργού του Τραμπ, Ελον Μασκ, με την Κύπρο.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον ΒΗΜΑτοδότη, ο Μασκ δεν ασχολείται με την Κύπρο, με τα ανθρώπινα δικαιώματα, με την Κατοχή, ασχολείται μόνον με τον Φειδία, τον γιο ενός ιερέα από την κοινότητα Μένικο της επαρχίας Λευκωσίας, που συχνά με τις απόψεις του φέρνει τα πάνω κάτω στην Κύπρο και στο Ευρωκοινοβούλιο.

Ο Μασκ παρακολουθεί συχνά τα βίντεο που αναρτά ο Φειδίας στο Χ και όχι μόνον τα επικροτεί, αλλά τον στηρίζει και δημόσια μέσω του Χ. Έτσι το Σαββατοκύριακο, ο Μασκ είδε κάποιο βίντεο του Φειδία, με το οποίο ανακοίνωνε πως είναι υποψήφιος αντιπρόεδρος μιας κοινοβουλευτικής επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο («European Democracy Shield», Ευρωπαϊκή Δημοκρατική Ασφάλεια), καλώντας τον κόσμο να τον ψηφίσει.

Elon Musk Forced Me To Use X pic.twitter.com/fQhCO9gneO

— Fidias Panayiotou (@Fidias0) November 16, 2024