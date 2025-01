Ο Ντόναλντ Τραμπ παραχώρησε χθες, Τετάρτη, την πρώτη του συνέντευξη αφού ορκίστηκε πρόεδρος των ΗΠΑ, επιλέγοντας τον παρουσιαστή Σον Χάνιτι και το τηλεοπτικό δίκτυο που προτιμούν οι συντηρητικοί, το Fox News.

Σε αυτή τη συνέντευξη ο Ρεπουμπλικάνος δεν έχασε την ευκαιρία να επαναλάβει τη δέσμευσή του να απελάσει από τις ΗΠΑ εκατομμύρια μετανάστες χωρίς νόμιμα έγγραφα, διαβεβαιώνοντας ότι «χιλιάδες τρομοκράτες» βρίσκονται στη χώρα λόγω της μεταναστευτικής πολιτικής που ακολούθησε ο προκάτοχός του Τζο Μπάιντεν.

Ο Τραμπ τόνισε ότι χώρες όπως η Βενεζουέλα «πήραν τις συμμορίες από τους δρόμους τους και τις μετέφεραν στις ΗΠΑ».

«Θα ασχοληθούμε με αυτό», διαβεβαίωσε ο νέος πρόεδρος των ΗΠΑ, εκτιμώντας ότι «αναλάβαμε πάνω στην ώρα».

Λίγη ώρα πριν από τη συνέντευξη αυτή, η εκπρόσωπος της αμερικανικής προεδρίας Κάρολαϊν Λίβιτ ανακοίνωσε ότι ο Ρεπουμπλικάνος υπέγραψε «διάταγμα για να σταλούν 1.500 επιπλέον στρατιώτες στα σύνορα» των ΗΠΑ με το Μεξικό.

Αυτοί θα προστεθούν στους περισσότερους από 2.000 στρατιώτες που βρίσκονται ήδη στα νότια σύνορα της χώρας.

