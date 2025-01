Αλλαγές Ντόναλντ Τραμπ με το «καλημέρα σας». Μερικές ώρες αφού ορκίστηκε πρόεδρος και ανέλαβε την εξουσία στις ΗΠΑ, υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα με το οποίο η χώρα του αποσύρεται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας – ΠΟΥ .

Ο ρεπουμπλικάνος Πρόεδρος κατηγόρησε τον ΠΟΥ ότι «μας εξαπάτησε», τονίζοντας πως η αμερικανική συμβολή στον διεθνή οργανισμό ήταν πολύ μεγαλύτερη από αυτήν της Κίνας και προσάπτοντάς του κακοδιαχείριση της πανδημίας του νέου κορωνοϊού και άλλων διεθνών κρίσεων δημόσιας υγείας.

🚨BREAKING: President Trump just withdrew the United States from the World Health Organization pic.twitter.com/1Om2nOEqj5

Ακύρωσε, επίσης, την απόφαση της προηγούμενης κυβέρνησης του Τζο Μπάιντεν ν’ αφαιρεθεί η Κούβα από τη μαύρη λίστα των κρατών που η Ουάσιγκτον ερίζει ότι υποστηρίζουν την «τρομοκρατία», η οποία ανακοινώθηκε μερικές ημέρες νωρίτερα, στο πλαίσιο συμφωνίας Ουάσιγκτον – Αβάνας που προέβλεπε την αποφυλάκιση πολιτικών κρατουμένων.

Σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, ο ρεπουμπλικάνος υπέγραψε εκτελεστικό προεδρικό διάταγμα προς αυτό αμέσως μετά την ορκωμοσία του.

Ο πρόεδρος της Κούβας Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ αντέδρασε με οργή στην ανακοίνωση, κάνοντας λόγο μέσω X για πράξη «αλαζονείας που αψηφά την αλήθεια».

Ο κ. Ντίας-Κανέλ θύμισε πως κατά την πρώτη θητεία του (2017-2021) ο κ. Τραμπ επέβαλε ακόμη αυστηρότερο αποκλεισμό στο νησί της Καραϊβικής, που προκάλεσε ελλείψεις αγαθών στην Κούβα κι αύξησε τον αριθμό των Κουβανών που μεταναστεύουν στις ΗΠΑ.

Συμπλήρωσε πως η απόφαση του Ρεπουμπλικάνου δεν τον εκπλήσσει, κρίνοντας πως εννοεί να συνεχίσει τον «απάνθρωπο οικονομικό πόλεμο» εναντίον της χώρας του.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες Δευτέρα πως λογαριάζει να προχωρήσει στην επιβολή επιπλέον τελωνειακών δασμών 25% στα προϊόντα που εισάγονται στη χώρα από τους δυο γείτονές της, τον Καναδά και το Μεξικό, την 1η Φεβρουαρίου.

«Λογαριάζουμε (σ.σ. την επιβολή επιπλέον δασμών) της τάξης του 25% στο Μεξικό και στον Καναδά επειδή αφήνουν μεγάλο αριθμό ανθρώπων (…) να μπαίνουν (στις ΗΠΑ) και πολλή φαιντανύλη επίσης», είπε ο 47ος αμερικανός πρόεδρος στον Λευκό Οίκο, προσθέτοντας πως θέλει οι επιπλέον δασμοί να τεθούν σε ισχύ την 1η Φεβρουαρίου.

Ακόμα, ο Τραμπ αναίρεσε χθες Δευτέρα εκτελεστικό διάταγμα του προκατόχου του, του δημοκρατικού Τζο Μπάιντεν, με το οποίο επιβλήθηκαν κυρώσεις σε ισραηλινούς εποίκους κατηγορούμενους για βίαιες επιθέσεις εναντίον Παλαιστινίων στην κατεχόμενη Δυτική Οχθη, σύμφωνα με ανακοίνωση του Λευκού Οίκου.

Ο Ρεπουμπλικάνος αναίρεσε τα μέτρα, που είχαν επιβληθεί τον Φεβρουάριο του 2024 κι έβαζαν στο στόχαστρο εποίκους και οργανώσεις που κατηγορούνταν για σειρά τέτοιων βίαιων ενεργειών, λίγες ώρες αφού ανέλαβε τα καθήκοντά του, σύμφωνα με την αμερικανική προεδρία.

Ο ρεπουμπλικάνος Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε χθες Δευτέρα το βράδυ στον Λευκό Οίκο εκτελεστικό διάταγμα με το οποίο απονέμεται προεδρική χάρη σε εκατοντάδες ανθρώπους που καταδικάστηκαν για τη συμμετοχή τους στην επίθεση στο Καπιτώλιο την 6η Ιανουαρίου 2021, χαρακτηρίζοντάς τους για ακόμη μια φορά «ομήρους» (φωτογραφία, επάνω, από το Χ).

Η προεδρική χάρη σε πάνω από 1.500 καταδικασθέντες για τη συνέργειά τους στην επίθεση αντιμετωπίστηκε με αγανάκτηση από τη δημοκρατική πρώην πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων Νάνσι Πελόσι, που χαρακτήρισε μέσω X την απόφαση αυτή «προσβολή στο σύστημα δικαιοσύνης» των ΗΠΑ.

BREAKING: President Donald Trump has pardoned about 1,500 defendants charged in Jan. 6 attack on US Capitol. pic.twitter.com/qHWjoJUghH

— Daily Loud (@DailyLoud) January 21, 2025