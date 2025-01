Αίσθηση προκάλεσαν τα όσα είπε η επίσκοπος Μαριάν Έντγκαρ Μπαντ κατά τη διάρκεια του κηρύγματός της την Τρίτη, στην τελετή προσευχής στον Εθνικό Καθεδρικό Ναό της Ουάσινγκτον για την ορκωμοσία του Ντόναλντ Τραμπ, τον οποίο κάλεσε να δείξει «έλεος» προς τους μετανάστες και τα μέλη της LGBTQ+ κοινότητας.

Η 65χρονη Μπαντ είναι η πρώτη γυναίκα που αναλαμβάνει το ρόλο της πνευματικής ηγέτιδας της Επισκοπής της Ουάσινγκτον. Ηγείται της επισκοπής από το 2011, όταν εκλέχθηκε στη θέση αυτή, ενώ προηγουμένως υπηρέτησε για 18 χρόνια ως εφημέριος στην Επισκοπική Εκκλησία του Αγίου Ιωάννη στη Μινεάπολη.

Την Τρίτη, έγινε θέμα συζήτησης, καθώς κατά το κήρυγμά της απηύθυνε έκκληση στον Τραμπ να δείξει έλεος προς τα «ομοφυλόφιλα και τρανς παιδιά», ανεξαρτήτως πολιτικών πεποιθήσεων, κάποια από τα οποία, όπως ανέφερε, «φοβούνται για τη ζωή τους».

Παράλληλα, ζήτησε να επιδειχθεί έλεος προς τις οικογένειες που φοβούνται την απέλαση και να υποστηριχθούν όσοι προσπαθούν να ξεφύγουν από πολέμους και διώξεις.

Bishop Mariann Edgar Budde: «The vast majority of immigrants are not criminals. They pay taxes and are good neighbors…may I ask you to have mercy Mr. President on those in our communities whose children fear that their parents will be taken away.» pic.twitter.com/iXaHJrPsof — CSPAN (@cspan) January 21, 2025



Υπογράμμισε τη συνεισφορά των μεταναστών, δηλώνοντας προς τον πρόεδρο: «Η συντριπτική πλειονότητα των μεταναστών δεν είναι εγκληματίες», προσθέτοντας ότι είναι «καλοί γείτονες» και «πιστά μέλη των εκκλησιών, των τζαμιών, των συναγωγών, των γκουρουντβάρα και των ναών μας».

«Ο Θεός μας διδάσκει ότι πρέπει να δείχνουμε έλεος προς τον ξένο, γιατί κι εμείς υπήρξαμε κάποτε ξένοι σε αυτή τη γη», ανέφερε.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Μπαντ συγκρούεται με τον Τραμπ. Κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του, έγραψε ένα άρθρο γνώμης στους New York Times. Στο άρθρο της, τον Ιούνιο του 2020, εξέφρασε την αγανάκτησή της για την κίνηση του προέδρου να αδειάσει την πλατεία Λαφαγιέτ, κοντά στον Λευκό Οίκο, εν μέσω των διαδηλώσεων για τον Τζορτζ Φλόιντ και στη συνέχεια πόζαρε για φωτογραφίες στους χώρους της εκκλησίας του Αγίου Ιωάννη κρατώντας μια Βίβλο.

«Χρειαζόμαστε έναν νέο ηγέτη»

Η Μπαντ κατηγόρησε τον Τραμπ ότι «χρησιμοποίησε ιερά σύμβολα για να καλύψει τον εαυτό του με τον μανδύα της πνευματικής εξουσίας, ενώ υποστήριζε θέσεις που είναι αντίθετες με τη Βίβλο που κρατούσε στα χέρια του». Τον ίδιο μήνα, σε συνέντευξή της στο ABC News, δήλωσε ότι είχε «παραιτηθεί από την προσπάθεια να μιλήσει στον Πρόεδρο Τραμπ», προσθέτοντας: «Χρειαζόμαστε έναν νέο ηγέτη. Χρειαζόμαστε ηγεσία που θα μας οδηγήσει με τον τρόπο που αξίζει σε αυτή τη χώρα».

Στα κοινωνικά της δίκτυα εκείνη την περίοδο, εξέφρασε την υποστήριξή της προς εκείνους που αναζητούσαν δικαιοσύνη για τον θάνατο του Φλόιντ μέσω της «ιερότητας της ειρηνικής διαμαρτυρίας».

Στην ιστοσελίδα της Επισκοπής της Ουάσινγκτον, η Μπάντι περιγράφεται ως «υποστηρίκτρια και οργανώτρια για ζητήματα δικαιοσύνης, όπως η φυλετική ισότητα, η πρόληψη της ένοπλης βίας, η μεταρρύθμιση της μετανάστευσης, η πλήρης ένταξη των LGBTQ+ ατόμων».

Η ίδια είναι απόφοιτος Ιστορίας του Πανεπιστημίου του Ρότσεστερ, με διάκριση magna cum laude, και κατέχει μεταπτυχιακό και διδακτορικό στη Θεολογία από το Virginia Theological Seminary. Με τον σύζυγό της, Πολ, έχουν δύο γιους και είναι επίσης παππούδες.

Η ενότητα απαιτεί έλεος, συμπόνια και κατανόηση

Εκτός από το ποιμαντικό της έργο, η Μπάντ έχει συγγράψει τρία βιβλία: How We Learn to Be Brave: Decisive Moments in Life and Faith, Receiving Jesus: The Way of Love και Gathering Up the Fragments: Preaching as Spiritual Practice.

Μία ημέρα μετά το κήρυγμά της, η Μπαντ εμφανίστηκε στην εκπομπή The View και δήλωσε ότι η ευθύνη της την Τρίτη ήταν να «προσευχηθεί με το έθνος για ενότητα». «Καθώς σκεφτόμουν τις βάσεις της ενότητας, ήθελα να τονίσω τον σεβασμό στην τιμή και την αξιοπρέπεια κάθε ανθρώπου, τη βασική ειλικρίνεια και ταπεινότητα», είπε. «Συνειδητοποίησα επίσης ότι η ενότητα απαιτεί έναν βαθμό ελέους, συμπόνιας και κατανόησης».

Πρόσθεσε: «Γνωρίζοντας ότι πολλοί άνθρωποι στη χώρα μας αυτή τη στιγμή είναι πραγματικά φοβισμένοι, ήθελα να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία, στο πλαίσιο αυτής της λειτουργίας για ενότητα, να πω ότι πρέπει να φερόμαστε σε όλους με αξιοπρέπεια και να δείχνουμε έλεος. Προσπαθούσα να αντισταθμίσω τη ρητορική που είναι τόσο διχαστική και πολωτική και στην οποία πραγματικοί άνθρωποι υφίστανται βλάβη».