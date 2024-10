Μεταξύ των αθλητών που διεκδικούν τον τίτλο του κορυφαίου στιβίστα για το 2024 είναι ο Μίλτος Τεντόγλου.

Male Field Athlete of the Year nominee ✨

Repost to vote for Miltiadis Tentoglou 🇬🇷 in the #AthleticsAwards.

Voting closes on Sunday 20 October at 11:59 PM CEST. pic.twitter.com/45OssMi0MK

— World Athletics (@WorldAthletics) October 14, 2024