Ο ηγέτης της Τσετσενίας Ραμζάν Καντίροφ ανήρτησε σήμερα ένα βίντεο στο οποίο εμφανίζεται ο ίδιος να οδηγεί ένα όχημα Tesla Cybertruck, στην κορυφή του οποίου έχει τοποθετήσει κάτι που μοιάζει με πολυβόλο.

Στο βίντεο ακούγεται να λέει ότι θα στείλει το όχημα στο ουκρανικό μέτωπο.

Kadyrov said that Musk gave him a Cybertruck with which he will go to Ukraine. pic.twitter.com/PqsRny65cf

— TOGA △ (@TOGAjano21) August 17, 2024