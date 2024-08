Για όλα υπάρχει η πρώτη φορά και σε αυτούς τους Ολυμπιακούς Αγώνες είδαμε να εφαρμόζεται για πρώτη φορά να εφαρμόζεται ρεπεσάζ στον στίβο.

Σχολιαστές και τηλεθεατές ξύνουν το κεφάλι τους από την απορία για ποιο λόγο η παγκόσμια ομοσπονδία στίβου (World Athletics) προχώρησε σε αυτή την -προσωρινή- αλλαγή (σ.σ. στο παγκόσμιο πρωτάθλημα το 2025 στο Τόκιο δεν θα υπάρχει ρεπεσάζ).

Το ρεπεσάζ το γνωρίζουμε από τα μαχητικά αθλήματα όπως είναι το τζούντο, η πυγμαχία, η πάλη αλλά εφαρμόζεται και σε άλλα Ολυμπιακά αθλήματα όπως στην κωπηλασία και στην ποδηλασία πίστας. Οι αθλητές που δεν καταφέρνουν να πάρουν την πρόκριση από τον πρώτο προκριματικό έχουν μια δεύτερη ευκαιρία να συνεχίσουν στη διοργάνωση και να φτάσουν πιο μακριά.

Έτσι και η World Athletics εφάρμοσε το ρεπεσάζ στις αποστάσεις από τα 200 μέτρα μέχρι τα 1.500 μέτρα και τους αγώνες εμποδίων σε άνδρες και γυναίκες, προκειμένου να μοιράσει ίδιο τηλεοπτικό χρόνο σε αυτά τα αγωνίσματα με τα 100 μέτρα, όπου στον πρώτο προκριματικό γύρο δίνεται η δυνατότητα σε αθλητές από μικρές χώρες να αγωνιστούν, ακόμα και αν δεν έχουν πιάσει το όριο ή δεν είναι καν το αγώνισμα τους (σ.σ. το Κατάρ «κατέβασε» στα 100 μέτρα μια πρωταθλήτρια των 400 μέτρων).

Η World Athletics καινοτομεί συχνά, αλλά αυτή τη φορά το πείραμα δεν πέτυχε. Αρκετοί αθλητές που κέρδισαν το δικαίωμα της δεύτερης ευκαιρίας δεν εμφανίστηκαν καν να αγωνιστούν. Άλλοι, δε, βρήκαν τρόπο να εκμεταλλευτούν το ρεπεσάζ.

Αυτός είναι ο Αμερικανός Φρέντι Κρίτεντεν, ένα από τα φαβορί για μετάλλια απόψε στον τελικό στα 110 μέτρα εμπόδια. Είναι ο πρώτος αθλητής στίβου στην ιστορία των Ολυμπιακών Αγώνων που έφτασε στον τελικό συμμετέχοντας στη διαδικασία των ρεπεσάζ!

Ταλαιπωρούταν από ενοχλήσεις στον γοφό πριν από τον πρώτο γύρο. Μετά από κοινή απόφαση με τον προπονητή του, Τιμ Ο’ Νιλ ο Κρίτεντεν έτρεξε μεν, αλλά τερμάτισε κάνοντας τζόκινγκ. Τα ρεπεσάζ του έδιναν μια δεύτερη ευκαιρία να συνεχίσει και στον επόμενο αγώνα έκανε χρόνο 13.42 δευτερόλεπτα.

