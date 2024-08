Όταν μπαίνει στη βαλβίδα η Ρέιβεν Σόντερς (Raven Saunders) κουβαλά πολλά περισσότερα από τα 4 κιλά της σφαίρας που ρίχνει στο πεδίο βολής. Κουβαλά όλα εκείνα που την έχουν χαράξει βαθιά στην ψυχή της, κουβαλά όσα το μυαλό της δεν απέβαλε ποτέ.

Το 2018 η 28χρονη Αμερικανίδα ρίπτρια είχε φτάσει στα πρόθυρα της αυτοκτονίας. Παραδομένη στην κατάθλιψη, απόρροια της πίεσης για αποδοχή και επιτυχία εντός των αθλητικών χώρων, στεκόταν στην άκρη του γκρεμού κι απείχε μόνο ένα βήμα από το απόλυτο κενό. Η ιατρική υποστήριξη που έλαβε την τελευταία στιγμή την τράβηξε μέσα.

Φυσικά δουλεύει ακόμη με τον εαυτό της, προκειμένου να τον αποδεχθεί στο όλον του και να μην αφεθεί, καθώς τα καταθλιπτικά επεισόδια παραμονεύουν, αλλά πλέον δουλεύει και για τους άλλους. Μέλος της LGBTQ+ κοινότητας, αυτοπροσδιορίζεται ως queer, μιλά με πάθος για την κοινωνική ισότητα και υπερασπίζεται χωρίς φόβο τα δικαιώματα των ζώων.

«Ανήκω σε πολλές κοινότητες και ελπίζω πραγματικά να μπορώ να εμπνεύσω και να παρακινήσω κάποιους με όλα όσα περάσει με την ψυχική υγεία, τους τραυματισμούς, τα οικονομικά προβλήματα» είχε πει σε συνέντευξή της στο Sports.Yahoo αμέσως μετά την κατάκτηση του αργυρού μεταλλίου στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2021 στο Τόκιο.

Στο βάθρο είχε σταυρώσει τα χέρια της και είχε σχηματίσει ένα «Χ». Όπως εξηγούσε τότε η κίνησή της αντιπροσώπευε «η διασταύρωση συνάντησης όλων των ανθρώπων που καταπιέζονται». Η ΔΟΕ εξέτασε μήπως παραβίασε τους κανόνες, αλλά δεν της επέβαλε ποινή.

The International Olympic Committee wants to punish US shot putter Raven Saunders for this modest protest «for oppressed people» just after the Tokyo medal ceremony. The US Olympic Committee is rightfully refusing to restrict her right to free expression. https://t.co/ksqGGiyMfh pic.twitter.com/lFpVLLQJvn

— Kenneth Roth (@KenRoth) August 2, 2021