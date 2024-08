Κάθε προηγούμενο μετάλλιο του ανήκε στην Επανάσταση. Μετά από κάθε νέα επιτυχία του μνημόνευε τον Φιντέλ Κάστρο που τόσο τον είχε ευεργετήσει. Το πέμπτο κατά σειρά χρυσό σε Ολυμπιακούς Αγώνες έφερε τον ανυπέρβλητο Μιχαΐν Λόπες πάνω κι από τον ίδιο τον λαοπρόβλητο «Comandante» της Κούβας.

Λίγες ημέρες πριν συμπληρώσει 42 χρόνια ζωής (20/8), ο «γίγαντας από την Εραντούρα», έβγαλε τα παπούτσια, τα ασπάστηκε, τ’ άφησε ευλαβικά στο ταπί και περπάτησε ξυπόλητος εν μέσω παρατεταμένων χειροκροτημάτων. Είχε μόλις νικήσει 6-0 τον Γιασμάνι Ακόστα στον τελικό της κατηγορίας των 130 κιλών και το όνομά του αποκτούσε την υπόσταση ενός θρύλου των θρύλων.

Mijain Lopez makes history! He is the first athlete to be a 5x Olympic gold medalist in the same event, and is also the oldest medalist in Olympic wrestling history at 41 years old. His journey is over, leaving his shoes on the mat and retiring. What a moment. #wrestling pic.twitter.com/6H1kLbb0us

