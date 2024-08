Λίγες ώρες μετά τη δολοφονία του πολιτικού ηγέτη της Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγια έρχεται το Ισραήλ να ανακοινώσει ότι εξολόθρευσε τον Mohammed Deif.

Ο Deif ήταν διοικητής της στρατιωτικής πτέρυγας της Χαμάς και ενορχηστρωτής της επίθεσης στις 7 Οκτωβρίου στο Ισραήλ κατά την οποία 1.200 άνθρωποι σκοτώθηκαν στο νότιο τμήμα της χώρας και 251 όμηροι απήχθησαν στη Λωρίδα.

We can now confirm: Mohammed Deif was eliminated.

