Οι Χούθι της Υεμένης εξαπέλυσαν πυραυλική επίθεση εναντίον του αμερικανικού αεροπλανοφόρου «Αϊζενχάουερ» στην Ερυθρά Θάλασσα ως απάντηση στα αμερικανοβρετανικά πλήγματα στις επαρχίες Σαναά, Χοντέιντα και Τάιζ της Υεμένης, δήλωσε ο στρατιωτικός εκπρόσωπος των Χούθι, Γιαχία Σαρί, σε τηλεοπτική δήλωση την Παρασκευή.

Μέχρι στιγμής οι ΗΠΑ δεν έχουν κάνει κάποιο σχόλιο. Χθες Πέμπτη από τις επιθέσεις των αμερικάνικων δυνάμεων και της Βρετανίας στην Υεμένη σκοτώθηκαν 16 άτομα.

Δείτε σχετική ανάρτηση για την επίθεση:

#BREAKING 🚨⚡🇾🇪 – Houthi military spokesman: We carried out a combined missile strike on the US aircraft carrier CVN 69 Dwight Eisenhower in the Red Sea in response to yesterday’s attacks in Yemen pic.twitter.com/RqbjEqXpn8

Εκτός από τους 16 νεκρούς, άλλοι 35 άνθρωποι τραυματίστηκαν από τους βομβαρδισμούς των αμερικανοβρετανικών δυνάμεων στην Υεμένη.

Τα πλήγματα είχαν στόχο ραδιοφωνικό σταθμό στην περιοχή Αλ Χοκ της Αλ Χοντέιντα και το λιμάνι του Σαλίφ, διευκρίνισε το «Αλ Μασίρα».

Οι αμερικανικές και βρετανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν πλήγματα κατά στόχων των ανταρτών Χούθι στην Υεμένη χθες, Πέμπτη, στο πλαίσιο των προσπαθειών αποτροπής περαιτέρω διατάραξης της διεθνούς ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά Θάλασσα.

Το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων, που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM, Κεντρική Διοίκηση), ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι οι αμερικανικές και οι βρετανικές δυνάμεις έπληξαν 13 στόχους σε περιοχές που ελέγχουν οι αντάρτες Χούθι στην Υεμένη.

Το βρετανικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι η κοινή επιχείρηση είχε στόχο τρεις τοποθεσίες στην πόλη λιμάνι Χοντέιντα στην Ερυθρά Θάλασσα, στις οποίες, όπως σημείωσε, στεγάζονταν μη επανδρωμένα αεροσκάφη και όπλα επιφανείας αέρος.

«Όπως πάντα, υπήρξε η μέγιστη φροντίδα στον προγραμματισμό των πληγμάτων για να ελαχιστοποιηθεί οποιοσδήποτε κίνδυνος για τους αμάχους ή για μη στρατιωτικές υποδομές», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το βρετανικό υπουργείο Άμυνας.

«Η διεξαγωγή των πληγμάτων στο σκοτάδι θα πρέπει επίσης να μετρίασε περαιτέρω οποιουσδήποτε τέτοιους κινδύνους», προσθέτει.

Δείτε τη σχετική ανάρτηση:

May 30 U.S. Central Command Update

Between approximately 3:15 and 5 p.m. (Sanaa time) on May 30, U.S. Central Command (USCENTCOM) forces successfully destroyed eight uncrewed aerial vehicles (UAV) in Iranian-backed Houthi controlled areas of Yemen and over the Red Sea.… pic.twitter.com/uxtPyVecpU

— U.S. Central Command (@CENTCOM) May 30, 2024