Πλήθος κόσμου στέλνει τα δικά του συλλυπητήρια μηνύματα για το θάνατο του Εμπραχίμ Ραϊσί. Ο Ιρανός πρόεδρος έχασε τη ζωή του, όταν συνετρίβη το ελικόπτερο, στο οποίο επέβαινε.

Ο Ραϊσί, ένας σκληροπυρηνικός πολιτικός που θεωρείτο επί μακρόν πιθανός διάδοχος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, σκοτώθηκε σε δυστύχημα με ελικόπτερο, σε ορεινή περιοχή κοντά στο σύνορο με το Αζερμπαϊτζάν, όπως ανακοίνωσαν σήμερα αξιωματούχοι και μετέδωσαν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Το ελικόπτερο στο οποίο επέβαινε ο Ιρανός πρόεδρος και ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας Αμίρ Αμπντολαχιάν μαζί με επτά άλλους επιβάτες και μέλη του πληρώματος χάθηκε χθες, Κυριακή (19/05), από τα ραντάρ καθώς πετούσε πάνω από απόκρημνη και δασώδη περιοχή στο βορειοδυτικό Ιράν εν μέσω δυσμενών καιρικών συνθηκών, με βροχή και πυκνή ομίχλη. Τα συντρίμμια του βρέθηκαν σήμερα την αυγή σε πλαγιά βουνού.

«Η ΕΕ εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια για τον θάνατο του (Ιρανού) προέδρου Ραϊσί και του υπουργού Εξωτερικών Αμιραμπντολαχιάν, καθώς και άλλων μελών της αντιπροσωπείας και του πληρώματος σε δυστύχημα με ελικόπτερο.

Η σκέψη μας είναι στις οικογένειες» αναφέρει με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν απέστειλε τα συλλυπητήριά του στον ανώτατο ηγέτη Αγιατολάχ αλί Χαμενεΐ για τον θάνατο του Εμπραχίμ Ραϊσί και δήλωσε ότι επρόκειτο για έναν πραγματικό φίλο της Ρωσίας.

«Παρακαλώ, δεχθείτε τα βαθύτερα συλλυπητήριά μου αναφορικά με τη μεγάλη τραγωδία που έπληξε την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν», δήλωσε ο Πούτιν σε μήνυμά του προς τον Χαμενεΐ, όπως ανακοίνωσε το Κρεμλίνο.

«Ο Σαγιέντ Εμπραχίμ Ραϊσί ήταν ένας εξαίρετος πολιτικός, του οποίου ολόκληρη η ζωή ήταν αφιερωμένη στο να υπηρετεί την Πατρίδα», δήλωσε ο Πούτιν στο τηλεγράφημά του.

«Ως πραγματικός φίλος της Ρωσίας, είχε μια ανεκτίμητη προσωπική συνεισφορά στην ανάπτυξη καλών γειτονικών σχέσεων μεταξύ των χωρών μας και κατέβαλε μεγάλες προσπάθειες για να τις οδηγήσει στο επίπεδο της στρατηγικής εταιρικής σχέσης».

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργκέι Λαβρόφ εξέφρασε σήμερα τα συλλυπητήριά του για τον θάνατο του Ιρανού προέδρου Εμπραχίμ Ραϊσί. Ο Ρώσος ΥΠΕΞ χαιρέτισε έναν πραγματικό πατριώτη της Ισλαμικής Δημοκρατίας και έναν αξιόπιστο φίλο της Μόσχας.

«Στη Ρωσία ο πρόεδρος του Ιράν Ε. Ραϊσί και ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Χ. Αμιραμπντολαχιάν ήταν γνωστοί, αξιόπιστοι φίλοι της χώρας μας», δήλωσε ο Λαβρόφ.

«Ο ρόλος τους στην ενίσχυση της αμοιβαία επωφελούς ρωσοϊρανικής συνεργασίας και πιστής σχέσης είναι ανεκτίμητος», πρόσθεσε. «Απευθύνουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους φίλους των θυμάτων, καθώς και σε όλον τον φίλο λαό του Ιράν. Οι σκέψεις και η καρδιά μας είναι μαζί σας αυτή τη θλιβερή στιγμή», κατέληξε ο Λαβρόφ.

Στο μεταξύ και η πρεσβεία της Ρωσίας στην Τεχεράνη εξέφρασε σήμερα τα συλλυπητήριά της για τον θάνατο του Ιρανού προέδρου.

Η Τουρκία «συναισθάνεται τον πόνο του φίλου και αδελφού ιρανικού λαού», δήλωσε σήμερα ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν.

«Δυστυχώς η είδηση που ήρθε από το Ιράν μας προκάλεσε βαθιά θλίψη», πρόσθεσε ο ΥΠΕΞ της Τουρκίας σε συνέντευξη Τύπου.

«Από την πρώτη στιγμή που μάθαμε για το ατύχημα, ήμασταν σε επαφή με τις ιρανικές αρχές και κινητοποιήσαμε όλα τα μέσα για να βοηθήσουμε στις προσπάθειες (διάσωσης). Οι σχετικοί θεσμοί, μεταξύ των οποίων το υπουργείο Άμυνάς μας και η αρχή (αντιμετώπισης) καταστροφών AFAD έκαναν το καλύτερο δυνατό, αλλά δυστυχώς δεν μπορέσαμε να έχουμε καλές ειδήσεις», πρόσθεσε ο Φιντάν σε κοινή συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε με τον Πακιστανό ομόλογό του Ισάκ Νταρ.

Το Πακιστάν θα τηρήσει ημέρα πένθους και οι σημαίες θα κυματίζουν μεσίστιες σε ένδειξη σεβασμού προς τον Ιρανό πρόεδρο Εμπραχίμ Ραϊσί και τη συνοδεία του.

Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ, σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ σήμερα, απηύθυνε τα βαθύτερα συλλυπητήρια στο «αδελφό Ιράν» εκ μέρους του ιδίου, του λαού και της κυβέρνησης του Πακιστάν.

«Το μεγάλο ιρανικό έθνος θα ξεπεράσει αυτή την τραγωδία, όπως συνηθίζει, με κουράγιο», δήλωσε ο Σαρίφ.

Pakistan had the pleasure of hosting President Raisi and Foreign Minister Hossein Amir Abdollahian on a historic visit, less than a month ago. They were good friends of Pakistan. Pakistan will observe a day of mourning and the flag will fly at half mast as a mark of respect for… https://t.co/fVP26Mtiyr

— Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) May 20, 2024