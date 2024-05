Το ελικόπτερο που μετέφερε τον πρόεδρο του Ιράν Εμπραχίμ Ραϊσί και το οποίο χάθηκε κατά τη συντριβή σε ορεινή περιοχή βορειο-δυτικά της χώρας, ανακαλύφθηκε από ομάδες έρευνας και διάσωσης, σύμφωνα με πληροφορίες του Reuterrs χωρίς να γίνονται μέχρι στιγμής αναφορές για επιζώντες ή τραυματίες. Αυτή την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη η επιχείρηση για την ανεύρεση των επιβαινόντων.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, υπήρξε επικοινωνία με τουλάχιστον δυο μέλη του πληρώματος του ελικοπτέρου, ανέφερε Ιρανός αξιωματούχος στην κρατική τηλεόραση χωρίς να κατονομαστεί.

Η συντριβή του ελικοπτέρου του προέδρου Εμπραχίμ Ραϊσί οφείλεται στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες και ο τραυματισμός ή ο θάνατος των επιβατών δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί, μετέδωσε η ιρανική κρατική τηλεόραση. Η κακοκαιρία περιπλέκει και τις επιχειρήσεις διάσωσης.

Το ελικόπτερο που μετέφερε τον Ιρανό πρόεδρο Εμπραχίμ Ραϊσί και τον υπουργό Εξωτερικών συνετρίβη σήμερα καθώς διέσχιζε ορεινή περιοχή μέσα σε πυκνή ομίχλη, δήλωσε Ιρανός αξιωματούχος, και οι διασώστες προσπαθούσαν να φθάσουν στο σημείο του συμβάντος.

Ο αρχηγός του γενικού επιτελείου του ιρανικού στρατού διέταξε όλες οι δυνάμεις του στρατού και της επίλεκτης Φρουράς της Επανάστασης να χρησιμοποιηθούν στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης.

«Είναι σκοτεινά και έχει αρχίσει να βρέχει, αλλά η έρευνα συνεχίζεται. Οι ομάδες διάσωσης έχουν φθάσει στην περιοχή… ωστόσο, η βροχή έχει δημιουργήσει λάσπη, δυσχεραίνοντας την έρευνα», μετέδωσε τοπικός ρεπόρτερ στην ιρανική κρατική τηλεόραση.

Οι ομάδες διάσωσης αναμένεται να φθάσουν στο πιθανό σημείο της συντριβής αργότερα, σήμερα το βράδυ.

