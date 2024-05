Εντατικές έρευνες είναι σε εξέλιξη στη βορειοδυτικό Ιράν για τον εντοπισμό του ελικοπτέρου που μετέφερε τον πρόεδρο Εμπραχίμ Ραϊσί, ο οποίος ήταν θύμα «ατυχήματος», όπως ανέφεραν αξιωματούχοι και επίσημα ΜΜΕ.

Οι έρευνες καθίστανται πολύ δύσκολες λόγω «δυσμενών καιρικών συνθηκών» μεταξύ των οποίων ομίχλη, δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών Αχμέντ Βαχίντι στην κρατική τηλεόραση, με τις πρώτες πληροφορίες να είναι συγκεχυμένες.

IRNA has released footage of rescue workers trying to locate the helicopter carrying Iran's president after it suffered an accident

«Μπορεί να χρειαστεί αρκετός χρόνος για να φθάσουμε την περιοχή», πρόσθεσε, καθώς το σημείο βρίσκεται στο δάσος Ντιζμάρ, κοντά στην πόλη Βαρζαγκάν.

Ο υπουργός δεν επιβεβαίωσε αν ο πρόεδρος Ραϊσί βρισκόταν στο αεροσκάφος, που αποτελούσε μέρος μιας συνοδείας τριών ελικοπτέρων που μετέφερε την προεδρική αντιπροσωπεία.

Δύο από αυτά προσγειώθηκαν χωρίς προβλήματα στην Ταμπρίζ, τη μεγάλη πόλη του βορειοδυτικού Ιράν, αλλά όχι και εκείνο στο οποίο επέβαινε ο Ραϊσί.

Iran President Raisi was flying from a meeting with Ilham Aliyev in Tehran when the incident occurred.

Video footage shows the head of the Islamic Republic on board shortly before the helicopter made a hard landing in mountainous terrain due to foggy conditions.

