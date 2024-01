Νεκροί είναι και οι 74 επιβαίνοντες του ρωσικού στρατιωτικού αεροσκάφους, που συνετρίβη στην περιοχή Μπέλγκοροντ της Ρωσίας, σύμφωνα με τον κυβερνήτη, μετέδωσε το CNN.

Τα αίτια της συντριβής δεν έχουν ακόμα διευκρινιστεί και υπάρχουν αντικρουόμενες αναφορές σχετικά με το ποιος επέβαινε στο αεροσκάφος. Τα ρωσικά κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι στο αεροπλάνο επέβαιναν 65 Ουκρανοί στρατιωτικοί, οι οποίοι μεταφέρονταν στο Μπέλγκοροντ ενόψει ανταλλαγής κρατουμένων.

Ο στρατός της Ουκρανίας, όμως, δήλωσε ότι το αεροπλάνο μετέφερε πυραύλους αεράμυνας. Το CNN δεν έχει επαληθεύσει τους ισχυρισμούς των δύο πλευρών και ζήτησε από την Ουκρανία να σχολιάσει τους ισχυρισμούς ότι κατέρριψε το αεροπλάνο.

Το Μπέλγκοροντ έχει δεχθεί συχνές επιθέσεις από την Ουκρανία τις τελευταίες εβδομάδες. Στα τέλη Δεκεμβρίου του περασμένου έτους τα πλήγματα σκότωσαν τουλάχιστον 25 ανθρώπους, σε ένα από τα πιο θανατηφόρα μεμονωμένα περιστατικά για τους Ρώσους πολίτες του πολέμου.

Everyone on board a Russian military plane that crashed in the Belgorod region has died, governor says. Follow live updates. https://t.co/4amZmxcfHd

— CNN Breaking News (@cnnbrk) January 24, 2024