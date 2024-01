Στρατιωτικό μεταγωγικό αεροσκάφος της Ρωσία το οποίο μετέφερε 65 άτομα συνετρίβη το πρωί της Τετάρτης (24/1) στην περιοχή του Μπέλγκοροντ κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία.

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων RIA-Novosti ανέφερε ότι μέσα στο αεροσκάφος βρίσκονταν 65 αιχμάλωτοι στρατιώτες του ουκρανικού στρατού που μεταφέρονταν στην περιοχή του Μπέλγκοροντ για ανταλλαγή, έξι μέλη πληρώματος και τρεις συνοδοί».

Russian Telegram channels report that a Russian Il-76 airlifter crashed in Belgorod region.

Upd. According to some reports of Russian media, all 63 people on board died. pic.twitter.com/igadBA2f4R

