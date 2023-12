Πυρ κατά ανύποπτων νεαρών που συμμετείχαν σε εορταστική εκδήλωση άνοιξε ένοπλος στη μεξικανική πόλη Σαλβατιέρα.

Από την αδιάκριτη επίθεση του αδίστακτου μακελάρη έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον δώδεκα άτομα, την ίδια στιγμή που άλλα έντεκα τραυματίστηκαν και νοσηλεύονται σε διάφορα νοσοκομεία της περιοχής.

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες τρίτων, ο δράστης εισέβαλε στο μικρό ξενοδοχείο που διεξαγόταν το πάρτι κι άρχισε να πυροβολεί ανεξέλεγκτα δίχως να σημαδεύει κάπου συγκεκριμένα. Αμέσως μετά την αιματηρή επίθεσή του τράπηκε σε φυγή, πυρπολώντας δύο οχήματα και δύο μοτοσυκλέτες που ήταν σταθμευμένα στον εξωτερικό χώρο.

Η Εισαγγελία της πολιτείας καταδίκασε το συμβάν κι έδωσε εντολή για τη διεξαγωγή ερευνών που θα οδηγήσουν στα ίχνη του ένοπλου. Ανεξάρτητα από την έκβαση των ερευνών, πολλές οικογένειες βυθίστηκαν στο πένθος.

🚨#BREAKING: An armed attack overnight left 11 dead and 12 injured in a town in #Salvatierra in Guanajuato, #Mexico. pic.twitter.com/E8Ak6ftkFi

