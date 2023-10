Ενόσω η διεθνής κοινότητα θρηνεί γοερά τον θάνατο εκατοντάδων αμάχων μετά τον σοκαριστικό βομβαρδισμό στο νοσοκομείο al-Ahli στη Γάζα η απόδοση ευθυνών έχει εξελιχθεί σ’ έναν επικοινωνιακό «πόλεμο» μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστινίων.

Με τον αριθμό των νεκρών, μεταξύ των οποίων αμέτρητες γυναίκες και παιδιά που έψαχναν για ένα ασφαλές καταφύγιο, να έχει υπερβεί τους 500 και τους θαμμένους κάτω από τα ερείπια να μην έχουν υπολογιστεί ακόμη όπως αναφέρεται σε αραβικά Μέσα, τα επιτελεία των αντιμαχόμενων πλευρών παρουσιάζουν διαφορετικές εκδοχές του τι ακριβώς συνέβη το βράδυ της Τρίτης (17/10).

Το επίσημο Ισραήλ επιμένει πως η ανείπωτη αυτή τραγωδία και το νέο αιματοκύλισμα οφείλεται σε μια αποτυχημένη απόπειρα εκτόξευσης ρουκέτας από την Ισλαμική Τζιχάντ. Πέραν των όσων υποστήριξε τόσο ο πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου όσο και εκπρόσωπος του στρατού, οι Ισραηλινοί δημοσίευσαν video -με μονταρισμένα πλάνα από την περιοχή- προς επίρρωση των ισχυρισμών τους.

IAF footage from the area around the hospital before and after the failed rocket launch by the Islamic Jihad terrorist organization: pic.twitter.com/AvCAkQULAf

A failed rocket launch by the Islamic Jihad terrorist organization hit the Al Ahli hospital in Gaza City.

Παράλληλα, το πρωί της Τετάρτης, ήρθε και η ενημέρωση εκ μέρους του εκπροσώπου των ενόπλων δυνάμεων του Ισραήλ, ο οποίος επιχείρησε να δικαιολογήσει το σενάριο του αυτο-βομβαρδισμού.

Κατά τον Ντάνιελ Χαγκάρι, έχει επιβεβαιωθεί κιόλας πως:

«Σε αντίθεση με τη Χαμάς», ανέφερε ο Χαγκάρι, «ο Ισραηλινός Στρατός άρχισε μια άμεση εξέταση» της επίθεσης προτού καταλήξει στα παραπάνω συμπεράσματα.

Επισήμανε χαρακτηριστικά, κρατώντας φωτογραφίες ανά χείρας, ότι ένα μπαράζ εκτόξευσης ρουκετών από τη Χαμάς προς το Ισραήλ άρχισε στις 18:15 της Τρίτης και στις 18:59 ακολούθησε ένα νέο, από κοντινό νεκροταφείο, όταν εν τέλει έγιναν και οι πρώτες αναφορές για τον βομβαρδισμό στο al-Ahli.

Ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού κατέληξε λέγοντας ότι η Χαμάς αντιλήφθηκε το σφάλμα της Ισλαμικής Τζιχάντ κι έσπευσε να προπαγανδίσει αποδίδοντας όλες τις ευθύνες στο Ισραήλ και «διογκώνοντας τον αριθμό των θυμάτων».

Φυσικό είναι οι Παλαιστίνιοι να διαψεύδουν οποιοδήποτε τέτοιο σενάριο. Σε ό,τι αφορά το video που δημοσιεύτηκε έγινε λόγος για παραπληροφόρηση που έχει στόχο να στρέψει αλλού το ενδιαφέρον.

Ήδη η Τζιχάντ είχε χαρακτηρίσει «ψέματα» τις κατηγορίες του Ισραήλ, σημειώνοντας ότι «όπως συνηθίζει, ο σιωνιστής εχθρός προσπαθεί ν’ απαλλαγεί από την ευθύνη του για τη βάρβαρη σφαγή που διέπραξε, βομβαρδίζοντας το νοσοκομείο».

Επίσης, ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς δήλωσε ότι ο βομβαρδισμός του νοσοκομείου αποτελεί μια «ειδεχθή σφαγή» που δεν μπορεί να γίνει ανεκτή. «Το Ισραήλ παραβίασε όλες τις κόκκινες γραμμές», ανέφερε, και συμπλήρωνε ότι «δεν θα αφήσουμε ούτε θα επιτρέψουμε σε κανέναν να μας διώξει από εκεί» αναφερόμενος στη Λωρίδα της Γάζας.

Οι υγειονομικές αρχές στον παλαιστινιακό θύλακα, όπου κυβερνά η Χαμάς, ανέφεραν ότι το νοσοκομείο χτυπήθηκε από την ισραηλινή πολεμική αεροπορία. Ο στρατός του Ισραήλ έκανε λόγο για πλήγμα κατά λάθος από τον Παλαιστινιακό Ισλαμικό Τζιχάντ με ρουκέτες.

Η άρνηση ανάληψης της ευθύνης από το Ισραήλ δεν αποτέλεσε έκπληξη ούτε για τον πρώην εκπρόσωπο του διεθνούς Φορέα Ανακούφισης των Παλαιστίνιων προσφύγων. Υποστήριξε μάλιστα στο Al Jazeera πως το Ισραήλ έχει ιστορικό διάδοσης ψευδών πληροφοριών.

Τέλος, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας καταδίκασε την επίθεση, επισημαίνοντας ότι «το νοσοκομείο ήταν λειτουργικό με ασθενείς, νοσηλευτές και φροντιστές και εκτοπισμένους να στεγάζονται εκεί».

Κατά τον διεθνή φορέα, «η εντολή εκκένωσης ήταν αδύνατο να εκτελεστεί δεδομένης της τρέχουσας ανασφάλειας, της κρίσιμης κατάστασης πολλών ασθενών και της έλλειψης ασθενοφόρων, προσωπικού, χωρητικότητας κρεβατιού του συστήματος υγείας και εναλλακτικού καταφυγίου για τους εκτοπισμένους».

Γι’ αυτό και «το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο πρέπει να τηρείται, πράγμα που σημαίνει ότι η υγειονομική περίθαλψη είναι υποχρεωτικό να προστατεύεται ενεργά και να μην αποτελεί στόχο».

WHO statement on attack on Al Ahli Arab Hospital and reported large-scale casualties

WHO strongly condemns the attack on Al Ahli Arab Hospital in the north of the Gaza Strip. The hospital was operational, with patients, health and care givers, and internally displaced people… pic.twitter.com/iduiD0pA3q

— World Health Organization (WHO) (@WHO) October 17, 2023