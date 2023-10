Μεγαλώνει συνεχώς ο τραγικός απολογισμός στο Ισραήλ μετά την χθεσινή αιφνιδιαστική επίθεση της Χαμάς.

Τουλάχιστον 600 είναι οι νεκροί Ισραηλινοί ενώ πάνω από 2000 είναι οι τραυματίες. Πάνω από 100 είναι και ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν πιαστεί αιχμάλωτοι.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Γάζας, 370 είναι οι νεκροί Παλαιστίνιοι ενώ 2200 είναι οι τραυματίες.

Παράλληλα, ενεργοποιήθηκε το άρθρο 40 Aleph στο Ισραήλ, κηρύσσοντας επίσημα τον πόλεμο για πρώτη φορά μετά τον πόλεμο του Γιομ Κιπούρ το 1973.

Παρέχεται, δηλαδή, διευρυμένη εξουσία και ελευθερία πρωτοβουλιών στον Ισραηλινό στρατό.

— NEXTA (@nexta_tv) October 8, 2023