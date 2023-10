Νέες πληροφορίες για τον αριθμό των Ισραηλινών που κρατούνται όμηροι από μέλη της Χαμάς κοντά στα σύνορα με τη Γάζα μετέδωσε το μεσημέρι του Σαββάτου το ισραηλινό κανάλι Ν12.

Πρόκειται για περίπου 50 άτομα που κρατούνται όμηροι στο κιμπούτς Μπίρι, στο νότιο Ισραήλ, στην έρημο Νεγκέβ κοντά στα ανατολικά σύνορα με τη Λωρίδα της Γάζας.

Ανάμεσά στους ομήρους σύμφωνα με τον αναπληρωτή επικεφαλής της Χαμάς, Σαλέχ αλ-Αρούρι, βρίσκονται και «ανώτεροι αξιωματούχοι».

Την ίδια ώρα ο Σαλέχ αλ -Αρούρι, αναπληρωτής επικεφαλής του πολιτικού γραφείου της Χαμάς, αναφέρει ότι έχουν τόσους ισραηλινούς αιχμαλώτους ώστε το Ισραήλ να απελευθερώσει όλους του παλαιστίνιους κρατούμενους στις φυλακές της.

Ο αριθμός των νεκρών Ισραηλινών έχει φτάσει τους 40, σύμφωνα με την κυβέρνηση. Ο προηγούμενος αριθμός, που αναφέρθηκε από τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, ήταν 22. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες ο αριθμός των νεκρών ξεπερνά τους 100.

«Περισσότεροι από 750 Ισραηλινοί έχουν τραυματιστεί«, σύμφωνα με το Al Jazzera, που προσθέτει ότι οι αριθμοί είναι πιθανό να συνεχίσουν να αυξάνονται.

Παράλληλα, το συμβούλιο ασφαλείας του Ισραήλ ενέκρινε Χερσαία επιχείρηση στη Λωρίδα της Γάζας, ενώ σύμφωνα με τον Νετανιάχου, ο Πρόεδρος Μπάιντεν κατόπιν επικοινωνίας του, ανέφερε ότι οι ΗΠΑ υποστηρίζουν πλήρως το δικαίωμα του Ισραήλ να υπερασπιστεί τον εαυτό του.

The Israeli National Security Council has Approved for Ground Operations to begin in the Gaza Strip.

Αξιωματούχοι Υγείας στη Γάζα ανακοίνωσαν ότι 198 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν από τα ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα.

Σύμφωνα με αξιωματούχους υγείας της Παλαιστίνης που επικαλείται το Sky News οι τραυματίες ξεπερνούν τους 1.618.

«Έχουμε επανειλημμένως προειδοποιήσει για τις συνέπειες από τα εμπόδια στον πολιτικό ορίζοντα και τις καθημερινές προβοκάτσιες με τις επιδρομές στο τέμενος του Αλ Ακσά. Η ασφάλεια, η σταθερότητα και η ειρήνη στην περιοχή μπορεί να επιτευχθεί με τη λήξη της ισραηλινής κατοχής», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Παλαιστίνη.

Σε δήλωσή του ο Άντονι Μπλίνκεν ανέφερε ότι: «Καταδικάζουμε απερίφραστα τις σοκαριστικές επιθέσεις των τρομοκρατών της Χαμάς κατά του Ισραήλ». Από την πλευρά του, ο Αμερικανός πρόεδρος Μπάιντεν, ο οποίος βρίσκεται στον Λευκό Οίκο, έχει ενημερωθεί για τις εξελίξεις και αναμένεται να εκδώσει ανακοίνωση τις επόμενες ώρες.

We unequivocally condemn the appalling attacks by Hamas terrorists against Israel. We stand in solidarity with the government and people of Israel and extend our condolences for the Israeli lives lost in these attacks.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε νωρίτερα ότι η χώρα του είναι σε πόλεμο και όπως ανέφερε σε μαγνητοσκοπημένο μήνυμά του από το αρχηγείο του στρατού στο Τελ ΑΒίβ, ο εχθρός θα πληρώσει ένα τίμημα που δεν φαντάζεται».

Παράλληλα σε δηλώσεις του στο υπουργικό συμβούλιο σημείωσε ότι «θα κάνουμε τον εχθρό να πληρώσει βαρύ τίμημα για την επίθεσή του».

⚡️Our main goal is to clear the territory of enemy forces that have infiltrated and restore security and peace in the settlements that have been attacked.

This was stated by Prime Minister of Israel Benjamin Netanyahu at the beginning of the meeting of the Cabinet of Ministers… pic.twitter.com/j6cOaQ8xqO

— FLASH (@Flash_news_ua) October 7, 2023