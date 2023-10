Τουλάχιστον 40 είναι ο μέχρι στιγμής αριθμός των Ισραηλινών νεκρών και 740 οι τραυματίες από την επίθεση που εξαπέλυσε σήμερα το πρωί η παλαιστινιακή Χαμάς εναντίον του Ισραήλ, μετέδωσε το ισραηλινό δίκτυο N12 NEWS, γεγονός που επιβεβαιώνουν οι υπηρεσίες Εκτακτης Ανάγκης του Ισραήλ.

40 victims confirmed killed in combined terror and rocket attacks since this morning.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι η χώρα του είναι σε πόλεμο και όπως ανέφερε σε μαγνητοσκοπημένο μήνυμά του από το αρχηγείο του στρατού στο Τελ ΑΒίβ, ο εχθρός θα πληρώσει ένα τίμημα που δεν φαντάζεται».

Παράλληλα σε δηλώσεις του στο υπουργικό συμβούλιο σημείωσε ότι «θα κάνουμε τον εχθρό να πληρώσει βαρύ τίμημα για την επίθεσή του».

Our main goal is to clear the territory of enemy forces that have infiltrated and restore security and peace in the settlements that have been attacked.

This was stated by Prime Minister of Israel Benjamin Netanyahu at the beginning of the meeting of the Cabinet of Ministers…

