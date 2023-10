Τουλάχιστον 22 Ισραληνοί έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ 545 είναι οι τραυματίες μετά την επίθεση της Χαμάς κατά του Ισραήλ σύμφωνα με επίσημες αρχές της χώρας.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι η χώρα του είναι σε πόλεμο και όπως ανέφερε σε μαγνητοσκοπημένο μήνυμά του από το αρχηγείο του στρατού στο Τελ ΑΒίβ, ο εχθρός θα πληρώσει ένα τίμημα που δεν φαντάζεται».

Ο Παλαιστίνιος πρόεδρος Μαχμούντ Αμπάς δήλωσε από την πλευρά του ότι ο παλαιστινιακός λαός έχει το δικαίωμα να υπερασπιστεί τον εαυτό του απέναντι στην «τρομοκρατία των εποίκων και των στρατευμάτων κατοχής», όπως μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων WAFA.

Ο Αμπάς έκανε την παραπάνω δήλωσε έπειτα από επείγουσα συνάντηση που είχε στη Ραμάλα με αρκετούς ανώτερους αξιωματούχους της Παλαιστινιακής Αρχής.

Την ίδια ώρα μαχητές της Χαμάς κάνουν λόγο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για ισραηλινούς αιχμαλώτους στη Λωρίδα της Γάζας.

Την καταδίκη της για τις επιθέσεις στο Ισραήλ εξέφρασε η ευρωπαϊκή ηγεσία. «Καταδικάζουμε σθεναρά τις αδιάκριτες επιθέσεις που εξαπολύθηκαν εναντίον του Ισραήλ» ανέφεραν με μηνύματά τους οι Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, Ζοζέπ Μπορέλ, Ρομπέρτα Μέτσολα, Σαρλ Μισέλ.

Ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν καταδίκασε και αυτός με τη σειρά του «τις τρομοκρατικές επιθέσεις», όπως τις χαρακτήρισε, κατά του Ισραήλ.

«Καταδικάζω σφόδρα τις τρομοκρατικές επιθέσεις, οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη με στόχο το Ισραήλ. Εκφράζω την απόλυτη αλληλεγγύη μου προς τα θύματα, τις οικογένειές τους και τους οικείους τους», έγραψε ο Μακρόν στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Χ.

Η Αίγυπτος προειδοποίησε για «σοβαρές επιπτώσεις» από την κλιμάκωση της έντασης μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστινίων σε ανακοίνωση που εξέδωσε το υπουργείο Εξωτερικών της και μετέδωσε σήμερα το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων.

Η Αίγυπτος έκανε έκκληση για «επίδειξη της μέγιστης αυτοσυγκράτησης και αποφυγή της έκθεσης αμάχων σε περαιτέρω κίνδυνο».

Από την πλευρά της η Ρωσία βρίσκεται σε επαφή με το Ισραήλ, τους Παλαιστίνιους και τις αραβικές χώρες μετά την νέα κλιμάκωση της βίας στη Μέση Ανατολή, μετέδωσε το πρακτορείο Interfax επικαλούμενο τον υφυπουργό Εξωτερικών Μιχαήλ Μπογκντάνοφ.

«Είναι αυτονόητο ότι πάντα κάνουμε έκκληση για αυτοσυγκράτηση», πρόσθεσε.

Εκκληση για αποκλιμάκωση απηύθυνε και ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν κάλεσε σήμερα Ισραηλινούς και Παλαιστίνιους να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση και να αποφύγουν τις εχθρικές ενέργειες που θα μπορούσαν να οξύνουν την κατάσταση.

«Κάνουμε έκκληση για αυτοσυγκράτηση προς όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές. Πρέπει να αποφεύγουν τις επιθετικές ενέργειες», είπε σε συνέδριο του κυβερνώντος κόμματός του ΑΚP στην Άγκυρα.

Από την πλευρά του, ο υπηρεσιακός υπουργός Εξωτερικών της Ισπανίας Χοσέ Μανουέλ Αλμπάρες καταδίκασε σήμερα στην πλατφόρμα Χ τις επιθέσεις της Χαμάς κατά του Ισραήλ. «Καταδικάζουμε σφόδρα τις πολύ σοβαρές τρομοκρατικές επιθέσεις από τη Γάζα κατά του Ισραήλ. Είμαστε συγκλονισμένοι από αυτή την βία χωρίς διακρίσεις. Η πλήρης αλληλεγγύη μας προς τα θύματα».

Και το ουκρανικό υπουργείο Εξωτερικών καταδίκασε τις «συνεχιζόμενες τρομοκρατικές επιθέσεις», όπως τις χαρακτήρισε, με στόχο το Ισραήλ.

«Η Ουκρανία καταδικάζει σφόδρα τις συνεχιζόμενες τρομοκρατικές επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ, περιλαμβανομένων των επιθέσεων κατά του άμαχου πληθυσμού στην Ιερουσαλήμ και στο Τελ Αβίβ», ανέφερε το υπουργείο στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Χ.

«Εκφράζουμε τη στήριξή μας για το Ισραήλ ως προς το δικαίωμά του να υπερασπίζεται τον εαυτό του και τον λαό του», προστίθεται.

Την ίδια ώρα την στήριξή του στον Παλαιστινιακό λαό εξέφρασε ο πνευματικός ηγέτης του Ιράν Αγιατολάχ Χαμεϊνί.

Τα ισραηλινά στρατεύματα διεξάγουν χερσαίες μάχες «σε πολλά σημεία γύρω από τη Λωρίδα της Γάζας» κατά των μαχητών που διείσδυσαν «χρησιμοποιώντας αλεξίπτωτα» διά θαλάσσης και ξηράς, ανέφερε ο εκπρόσωπος Τύπου του ισραηλινού στρατού.

«Αυτή τη στιγμή, πολεμούμε», δήλωσε ο αντισυνταγματάρχης Ρίχαρ Εχτ σε διαδικτυακή συνέντευξη Τύπου. «Μαχόμαστε σε συγκεκριμένα σημεία γύρω από τη Λωρίδα της Γάζας… Οι δυνάμεις μας μάχονται αυτή τη στιγμή στο έδαφος», δήλωσε ενώ ανέφερε, χωρίς να δώσει άλλες λεπτομέρειες, ότι «υπάρχουν απώλειες, φυσικά».

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι η χώρα του είναι σε πόλεμο, ύστερα από την αιφνιδιαστική επίθεση της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης Χαμάς.

«Πολίτες του Ισραήλ, είμαστε σε πόλεμο, όχι σε επιχείρηση, όχι σε κλιμάκωση, σε πόλεμο», ανέφερε ο Ισραηλινός ηγέτης σε μαγνητοσκοπημένο μήνυμά του από το αρχηγείο του στρατού στο Τελ ΑΒίβίβ.

«Ο εχθρός θα πληρώσει ένα τιμήμα που δεν φαντάζεται. Είμαστε σε πόλεμο και θα νικήσουμε».

Νωρίτερα ο υπουργός Άμυνας Γιόαβ Γκάλαντ απηύθυνε αντίστοιχο μήνυμα. Το Ισραήλ επιστράτευσε τους εφέδρους και ο Γκάλαντ δήλωσε ότι το «Ισραήλ θα κερδίσει αυτόν τον πόλεμο».

Η Χεζμπολάχ εξέδωσε σήμερα ανακοίνωση αναφέροντας ότι παρακολουθεί στενά την κατάσταση στη Γάζα και ότι βρίσκεται σε «άμεση επαφή με την ηγεσία της παλαιστινιακής αντίστασης».

Μετά τα γεγονότα με την εκτόξευση ρουκετών από μαχητές στη Γάζα κατά του Ισραήλ, η Χεζμπολάχ προσθέτει ότι πρόκειται για μια «αποφασιστική απάντηση στη συνεχιζόμενη κατοχή του Ισραήλ και ένα μήνυμα σε αυτούς που επιδιώκουν την εξομάλυνση με το Ισραήλ».

Η παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση Χαμάς εξαπέλυσε «πόλεμο κατά του κράτους του Ισραήλ», δήλωσε σήμερα ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Γιόαβ Γκάλαντ, ενώ ομοβροντία ρουκετών εκτοξεύθηκε από το πρωί κατά του Ισραήλ από τη Λωρίδα της Γάζας, που ελέγχεται από τη Χαμάς.

«Η Χαμάς έκανε ένα σοβαρό λάθος σήμερα το πρωί, εξαπολύοντας πόλεμο κατά του κράτους του Ισραήλ», οι Ισραηλινοί στρατιώτες «πολεμούν τον εχθρό σε όλα τα σημεία», δήλωσε ο Γκάλαντ σε ανακοίνωση.

Σύμφωνα με τις υπηρεσίες του, ο υπουργός έχει εγκρίνει την επιστράτευση εφέδρων.

Israeli Minister of Defense, Yoav Gallant has Approved an order to begin the Call-Up of Reservists to Reinforce and Support the Israeli Defense Force.

Multiple rocket impacts in southern Israel. This was coordinated by multiple factions in Gaza pic.twitter.com/TZB2DFP92h

— MOOD OBIDIENT 🌎 (@anonymousmoood) October 7, 2023