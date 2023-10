Οι ΗΠΑ «καταδικάζουν απερίφραστα» τις επιθέσεις της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης Χαμάς εναντίον ισραηλινών αμάχων και στηρίζουν σθεναρά την κυβέρνηση και τον λαό του Ισραήλ, ανακοίνωσε σήμερα η εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Λευκού Οίκου Αντριέν Γουάτσον, όπως μετέδωσε σήμερα το CNN.

«Οι ΗΠΑ καταδικάζουν απερίφραστα τις απρόκλητες επιθέσεις της Χαμάς εναντίον Ισραηλινών αμάχων. Δεν υπάρχει ποτέ καμία δικαιολογία για την τρομοκρατία. Στεκόμαστε σταθερά με την κυβέρνηση και τον λαό του Ισραήλ και εκφράζουμε τα συλλυπητήριά μας για τις ισραηλινές ζωές που χάθηκαν σε αυτές τις επιθέσεις», ανέφερε.

The U.S. unequivocally condemns the unprovoked attacks by Hamas terrorists against Israeli civilians. There is never any justification for terrorism. We stand firmly with the Government and people of Israel and extend our condolences for the Israeli lives lost in these attacks.

