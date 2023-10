Την «σταθερή και ακλόνητη υποστήριξη στην ασφάλει του Ισραήλ», επιβεβαίωσε με δήλωσή του ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν αναφορικά με την επίθεση της Χαμάς στη χώρα.

Μεταξύ άλλων, ο Μπάιντεν αναφέρθηκε στο δικαίωμα του Ισραήλ να υπερασπιστεί τον εαυτό του και τον λαό του, ενώ πρόσθεσε ότι «είμαστε έτοιμοι να προσφέρουμε όλα τα κατάλληλα μέσα υποστήριξης στην κυβέρνηση και τον λαό του Ισραήλ»

Σήμερα το πρωί, μίλησα με τον πρωθυπουργό Νετανιάχου για τις φρικτές και συνεχιζόμενες επιθέσεις στο Ισραήλ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες καταδικάζουν απερίφραστα αυτήν την αποτροπιαστική επίθεση εναντίον του Ισραήλ από τρομοκράτες της Χαμάς από τη Γάζα και κατέστησα σαφές στον Πρωθυπουργό Νετανιάχου ότι είμαστε έτοιμοι να προσφέρουμε όλα τα κατάλληλα μέσα υποστήριξης στην κυβέρνηση και τον λαό του Ισραήλ.

Δεν υπάρχει δικαιολογία για την τρομοκρατία. Το Ισραήλ έχει δικαίωμα να υπερασπιστεί τον εαυτό του και τον λαό του. Οι Ηνωμένες Πολιτείες προειδοποιούν εναντίον οποιουδήποτε άλλου εχθρού του Ισραήλ, που επιδιώκει πλεονέκτημα σε αυτή την κατάσταση. Η υποστήριξη της Κυβέρνησης μου για την ασφάλεια του Ισραήλ είναι σταθερή και ακλόνητη.

JUST IN: Pres. Biden on attacks in Israel: «The United States unequivocally condemns this appalling assault against Israel by Hamas terrorists from Gaza, and I made clear to Prime Minister Netanyahu that we stand ready to offer all appropriate means of support to the Government… pic.twitter.com/FMwQEqwCXu

