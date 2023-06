Και το φετινό καλοκαίρι, το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) παραμένει το πιο δροσερό σημείο συνάντησης της πόλης, όχι μόνο για τις βόλτες δίπλα στο Κανάλι, τους περιπάτους στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος και τη θέα στη θάλασσα, αλλά και για το δυναμικό και φρέσκο μουσικό πρόγραμμά του.

Η αγαπημένη σειρά συναυλιών Parklife παρουσιάζει προσωπικότητες διεθνούς βεληνεκούς καλύπτοντας ένα ευρύ μουσικό φάσμα και δίνοντας αφορμή για ξεχωριστές μουσικές αποδράσεις στο Ξέφωτο. Προσκεκλημένος του φετινού καλοκαιριού ο Fatboy Slim, μία από τις σημαντικότερες μορφές της παγκόσμιας ηλεκτρονικής σκηνής των τελευταίων δεκαετιών, που έρχεται στις 14 Ιουλίου, με ελεύθερη είσοδο, για να ξεσηκώσει την Αθήνα με τις μουσικές του.

Πρωτότυπες καλλιτεχνικές προτάσεις, δημιουργούς της νεότερης γενιάς και απροσδόκητες μουσικές συναντήσεις παρουσιάζει για ακόμη μία χρονιά η ενότητα συναυλιών Music Escapades, ενώ, αρχές Οκτωβρίου, έρχεται η τέταρτη εκδοχή του τριήμερου φεστιβάλ «In Orbit» με hip hop, electro και rock εγχώριες μπάντες.

Παράλληλα, ένα εντυπωσιακό line-up από Έλληνες DJs μας δίνουν ραντεβού στη βεράντα του Φάρου κάθε Τετάρτη την ώρα του σούρουπου για τα, καθιερωμένα πλέον, Sunset DJ sets.

Όλες οι συναυλίες πραγματοποιούνται με ελεύθερη είσοδο χάρη στη δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ).

Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα:

Παρασκευή 14/07, 21.00, Ξέφωτο

Fatboy Slim

Μέχρι τα μέσα των 90s, o Νόρμαν Κουκ, όπως είναι το πραγματικό όνομα του Fatboy Slim, ήταν μια υπολογίσιμη φιγούρα στη βρετανική εναλλακτική σκηνή. Παρασύρθηκε ως έφηβος από τη λαίλαπα του punk κι αφιερώθηκε στο μπάσο τόσο ως μέλος νεανικών συγκροτημάτων όσο και ως DJ. Έγινε γνωστός ως μπασίστας των 80s indie αουτσάιντερ Τhe Housemartins και μόλις το γκρουπ διαλύθηκε, επέστρεψε στο Μπράιτον των φοιτητικών του χρόνων μπαίνοντας σιγά σιγά στο ηλεκτρονικό μονοπάτι.

Η πρώτη μεγάλη επιτυχία του ήταν το διαχρονικό «Dub Be Good To Me» με το σχετικά βραχύβιο σχήμα των Beats International – έφτασε στο νο.1 του βρετανικού τσαρτ και του US Billboard Dance, δείχνοντας τις απεριόριστες δυνατότητες του να φτιάχνεις κάτι καινούριο σαμπλάροντας The Clash, Ennio Morricone και The S.O.S. Band.

To 1996, όμως, o Norman Cook έγινε ο Fatboy Slim. Κι αποτέλεσε βασικό εκφραστή του big beat ρεύματος που συγκλόνισε τη Μεγάλη Βρετανία μαζί με γκρουπ όπως οι Chemical Brothers. Ήταν έτοιμος για το επόμενο μεγάλο βήμα. Το κατάφερε με ένα τεράστιο single που ακούστηκε και στην τελευταία γωνιά του πλανήτη, το «The Rockafeller Skank» ως προπομπός ενός άλμπουμ με ορισμένα από τα κομμάτια που χαρακτήρισαν τη δεκαετία του ‘90 («Praise You», «Right Here, Right Now»).

Το άλμπουμ «You’ve Come A Long Way Baby» έχει πουλήσει έκτοτε πάνω από 5 εκατομμύρια αντίτυπα σε όλον τον κόσμο, τα κομμάτια του χρησιμοποιήθηκαν παντού (τηλεόραση, σινεμά, διαφημιστικά video games), o Cook έγινε περιζήτητος σταρ παγκοσμίου διαμετρήματος.

Τα 25 χρόνια που ακολούθησαν τον βρήκαν να δίνει μερικά από τα πιο εντυπωσιακά live shows που είδε ο πλανήτης: στο Σινικό Τείχος στην Κίνα, μπροστά σε εκατομμύρια στο Καρναβάλι της Μπαΐα στη Βραζιλία, στα μεγαλύτερα φεστιβάλ όλου του κόσμου, στο Βέγκας αλλά και στο σπίτι του βραζιλιάνικου Big Brother. Πάντα με ένα φαντασμαγορικό visual show να τον συνοδεύει, πάντα με τη δική του πληθωρική παρουσία να διασκεδάζει όσο και το κοινό.

Σάββατο 02/09, 21.00, Ξέφωτο

Orchestra Baobab

Ένα από τα πιο εμβληματικά συγκροτήματα στην ιστορία της world μουσικής, η Orchestra Baobab έρχεται το Σάββατο 2 Σεπτεμβρίου για να μας ταξιδέψει στους χορευτικούς ρυθμούς της αφρικανικής ηπείρου.

Η επική ιστορία τους ξεκινάει τη δεκαετία του ’60 στην καρδιά της Μεντίνα του Ντακάρ. Ένα σχήμα που ξεκίνησε ως house band στο περίφημο Baobab Club του Ντακάρ, εξελίχθηκε στη μεγαλύτερη χορευτική μπάντα της Αφρικής. H θρυλική Orchestra Baobab, λατρεμένη τόσο στην πατρίδα τους, τη Σενεγάλη, όσο και σε ολόκληρο τον κόσμο, 52 χρόνια από την ίδρυσή της, εξακολουθεί να φέρνει σε κάθε τόπο που επισκέπτεται το ιδιαίτερο χαρμάνι της, το οποίο μπλέκει afrolatin και κουβανέζικους ρυθμούς με την griot music της Δυτικής Αφρικής.

Έχουν στο ενεργητικό τους πάνω από είκοσι στούντιο άλμπουμ, μεταξύ των οποίων το «Ken Dou Werente» του 1982, το οποίο θεωρείται από τα κορυφαία άλμπουμ world music, ενώ αξέχαστες έχουν μείνει οι συνεργασίες τους με ονόματα όπως ο Ibrahim Ferrer των Buena Vista Social Club, ο Cheikh Ibra Fam, ο Youssou N’Dour και ο Dave Matthews.

Διανύοντας, τα τελευταία 20 χρόνια, μια συνεχή περίοδο ανασυγκρότησης και «δεύτερης ζωής», μέσα από επαναηχογραφήσεις, νέες κυκλοφορίες και μνημειώδεις συναυλίες, η Orchestra Baobab βλέπει διαρκώς τον εαυτό της να αναγεννάται (στην κυριολεξία, καθώς πολλά από τα αρχικά μέλη της μπάντας έχουν φύγει από τη ζωή, με τη σκυτάλη να έχει περάσει στους απογόνους τους) και επιβεβαιώνει με κάθε της εμφάνιση την παγκόσμια φήμη της.

Παρασκευή 07/07, 21.00, Πανοραμικά Σκαλιά

Nalyssa Green & Melentini

Από την dream pop στην avant-garde electronica και από τη soul στη folk: στις 7 Ιουλίου τα Πανοραμικά Σκαλιά θα φιλοξενήσουν ένα double bill show με καλοκαιρινή διάθεση.

Η ερμηνεύτρια, τραγουδοποιός και θερεμινίστρια Nalyssa Green, η οποία ξεχώρισε με τη μειλίχια φωνή της και τον αιθέριο τρόπο με τον οποίο κινείται ανάμεσα σε πιάνο, κιθάρα, synthesizers και θέρεμιν, επιστρέφει στο ΚΠΙΣΝ με την μπάντα της.

Το ίδιο βράδυ, θα εμφανιστεί η πολυπράγμων και πολυσχιδής τραγουδοποιός και performer Melentini που είναι τόσο ιδιαίτερη, όσο και το όνομά της.

Παρασκευή 15/09, 21.00, Πανοραμικά Σκαλιά

EXPE & Χαρά

Το ελληνικό χιπ-χοπ γίνεται γυναικεία υπόθεση με δύο από τις πιο δυναμικές παρουσίες της εγχώριας σκηνής, την εκ Θεσσαλονίκης ορμώμενη EXPE, η οποία εναλλάσσεται με άνεση μεταξύ τραγουδιού και rapping, και την 28χρονη Χαρά, που από την ποίηση μεταπηδάει στο κουπλέ-ρεφρέν. Η νέα γενιά εκφράζει με ρίμες τα όνειρα και τις αγωνίες της στα Πανοραμικά Σκαλιά.

6, 7 και 8/10, 20.00, Θόλος

Η σύγχρονη μουσική σκηνή δίνει ραντεβού για τέταρτη συνεχή χρονιά στον Θόλο για το Music Escapades: In Orbit v.4, ένα τριήμερο φεστιβάλ που χαρτογραφεί τη hip hop, electro και rock μουσική της πόλης στην καθιερωμένη τους, πλέον, συνάντηση με το αθηναϊκό κοινό. Το line-up περιλαμβάνει τους Veslemes, Deaf Radio, Lungs, Autow Nite Superstore, AMKA, Alex Dimou & Vili, Amalia & the Architects και πολλούς ακόμη καλλιτέχνες που θα ανακοινωθούν σύντομα.

Sunset DJ sets

Κάθε Τετάρτη, από τις 12/07 έως και τις 06/09, 20.00, Βεράντα Φάρου

Στο ψηλότερο σημείο του ΚΠΙΣΝ, τη Βεράντα του Φάρου, με θέα 360˚από τον Σαρωνικό μέχρι την Ακρόπολη, οι ηλεκτρονικοί ρυθμοί, τα grooves και οι μελωδίες ξεκινούν με τη δύση του ήλιου. Πίσω από τα decks στέκονται αγαπημένοι DJs που με τον τρόπο τους επηρέασαν τα μουσικά δρώμενα της Αθήνας. Το φετινό line up απαρτίζεται από μουσικούς, συλλέκτες βυνιλίων, καλλιτεχνικούς διευθυντές, ραδιοφωνικούς παραγωγούς, A&Rs, αλλά κυρίως από ανθρώπους που ζουν και αναπνέουν για τη μουσική, ανάμεσα τους οι Terranga Beat, Dr Orange, Fotini Galani, DJ Snatch, RSN, Dimitris Lilis, Mr Z, Papaioannou.

Από soul, funk και trip hop, μέχρι electronica και world beats, τα Sunset DJ Sets μας περιμένουν κάθε Τετάρτη με φόντο τη θέα της πόλης το σούρουπο.

Συναυλία Μουσικών Σχολείων

Πέμπτη 07/09, 19.00, Αγορά

Την Πέμπτη 7 Σεπτεμβρίου, η Αγορά θα υποδεχτεί τους μαθητές και τις μαθήτριες των Μουσικών Σχολείων Αττικής, που θα παρουσιάσουν, σε μία μεγάλη καταληκτική συναυλία, το αποτέλεσμα της πρωτοβουλίας «1η Συνάντηση Μουσικών Σχολείων», η οποία θα πραγματοποιηθεί 3-7 Σεπτεμβρίου στις εγκαταστάσεις του ΚΠΙΣΝ, σε συνεργασία με την Εθνική Λυρική Σκηνή (ΕΛΣ). Στο πλαίσιο αυτής, οι μαθητές και οι μαθήτριες θα παρακολουθήσουν μία σειρά μαθημάτων, στην παραδοσιακή και τη συμφωνική μουσική, από επαγγελματίες καταξιωμένους μουσικούς. Την τελευταία μέρα, τα παιδιά, μαζί με τους δασκάλους τους, θα παίξουν, θα τραγουδήσουν και θα χορέψουν σε μια εκδήλωση με έμπνευση και δημιουργικότητα που στόχο έχει να γίνει ετήσιος θεσμός.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.