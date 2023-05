Μια κερκίδα ποδοσφαιρικού γηπέδου κατέρρευσε κατά τη διάρκεια παιδικού αγώνα ποδοσφαίρου στη ρωσική πόλη Ροστόφ στη Ρωσία την Τρίτη, σκοτώνοντας ένα άτομο και τραυματίζοντας 26, μεταξύ των οποίων 15 παιδιά, δήλωσε ο τοπικός κυβερνήτης.

Ο Βασίλι Γκολούμπεφ, σε μήνυμά του στη εφαρμογή Telegram, έγραψε πως η κατάρρευση σημειώθηκε εν μέσω ισχυρών ανέμων σε μια εγκατάσταση δίπλα σε ένα κανάλι κωπηλασίας. Δεκατρία παιδιά και δύο ενήλικες νοσηλεύονται σε νοσοκομείο της πόλης.

Rostov, Ruzzia ❗

An incident ⚠️

More footage 📸

A tribune collapsed near the rowing canal – this is a multifunctional sports complex. It was opened in 2018 after reconstruction for more than 800 million rubles. 15 people were injured in the collapse. pic.twitter.com/m6TKgJO3Is

— LX (@LXSummer1) May 30, 2023