Πόσα αλήθεια γνωρίζουμε για όσα υπάρχουν στον βυθό; Φωτεινά κολλώδη πλάσματα, που μοιάζουν με ξεφλουδισμένες μπανάνες και ημιδιαφανή σφουγγάρια που προσκολλώνται στον βυθό και μοιάζουν περισσότερο με αναποδογυρισμένους πολυελαίους.

Για να κατασκευάσουμε ηλεκτρικά οχήματα, μπαταρίες και άλλα βασικά κομμάτια μιας οικονομίας χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, χρειαζόμαστε πολλά μέταλλα. Οι χώρες και οι εταιρείες αναζητούν όλο και περισσότερο να εξορύξουν αυτόν τον χαλκό, το κοβάλτιο και άλλα κρίσιμα μέταλλα από τον πυθμένα της θάλασσας.

Μια νέα ανάλυση της ζώνης Clarion-Clipperton, μιας τεράστιας περιοχής πλούσιας σε μεταλλεύματα στον Ειρηνικό Ωκεανό, εκτιμά ότι υπάρχουν εκεί περίπου 5.000 νέα για την επιστήμη θαλάσσια πλάσματα. Η έρευνα που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη 25/5 στο περιοδικό Current Biology αποτελεί το τελευταίο σημάδι ότι η υποθαλάσσια εξόρυξη μπορεί να έχει κόστος για μια ποικιλόμορφη σειρά ζωής που μόλις αρχίζουμε να κατανοούμε, αναφέρει το δημοσίευμα της Washington Post.

«Αυτή η μελέτη αναδεικνύει πραγματικά πόσο δεν έχει προσεγγιστεί και αναλυθεί αυτό το τμήμα του πλανήτη μας – ο ωκεανός– όσον αφορά το πόση νέα ζωή υπάρχει εκεί κάτω», δήλωσε ο Douglas McCauley, καθηγητής που μελετά τους ωκεανούς στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στη Σάντα Μπάρμπαρα, ο οποίος δεν συμμετείχε στη μελέτη.

«Είναι λογικό να αναζητήσουμε πού μπορούμε να εξορύξουμε αυτά τα μέταλλα και να έχουμε τη λιγότερη επίδραση στον πλανήτη», δήλωσε ο Gerard Barron, διευθύνων σύμβουλος της Metals Company, μιας από τις κορυφαίες εταιρείες που στοχεύουν στην εξόρυξη μετάλλων από τον πυθμένα της θάλασσας.

Όμως η ανακάλυψη τόσο μεγάλης θαλάσσιας ζωής αποκαλύπτει πόσο λίγα γνωρίζουμε για τους ωκεανούς της Γης και πόσο μεγάλο μπορεί να είναι το κόστος των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για τη ζωή κάτω από τα κύματα.

The vast majority of animals in a potential deep-sea mining hot spot in the Pacific are new to science, according to an analysis published Thursday. https://t.co/yDIEigmflP

— The Washington Post (@washingtonpost) May 26, 2023