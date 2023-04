Σεισμός 4,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε λίγο μετά τις 11:30 στην Εύβοια.

Το επίκεντρο ήταν 1,1χλμ Βορειοανατολικά από Μεσοχώρια. Το εστιακό βάθος είναι 10,0 χλμ.

Η σεισμική δόνηση ήταν αισθητή και στην Αττική.

⚠Preliminary info: M4.6 #earthquake (#σεισμός) about 30 km SE of #Alivéri (#Greece) 3 min ago (local time 11:38:06). Updates at:

📱https://t.co/LBaVNedgF9

🌐https://t.co/AXvOM7I4Th

🖥https://t.co/wPtMW5ND1t pic.twitter.com/hc4xCf3BOz

— EMSC (@LastQuake) April 22, 2023