Η εικόνα του Πάπα Φραγκίσκου τυλιγμένου μέσα σε ένα puffer jacket στο χρώμα του πάγου, που έκανε την εμφάνισή της στη διαδικτυακή μας πραγματικότητα μέσα στο Σαββατοκύριακο που μόλις πέρασε, έγινε viral. Η εικόνα όμως, που μονοπώλησε το ενδιαφέρον εκατομμύρια χρηστών σε όλες τις πλατφόρμες και κατάφερε να ξεγελάσει αρκετούς, ήταν προϊόν Τεχνητής Νοημοσύνης.

Η εικόνα δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά στο Reddit την Παρασκευή (24/03), με τον τίτλο «The Pope Drip», αφού πρώτα δημιουργήθηκε από το πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης Midjourney, που τον τελευταίο καιρό έχει αναστατώσει το Ίντερνετ εξαιτίας της ευκολίας και της ταχύτητας με την οποία μπορεί να δημιουργεί ρεαλιστικές εικόνες και πρωτότυπα έργα τέχνης.

Στη συνέχεια, η εικόνα του Πάπα Φραγκίσκου κυκλοφόρησε σε πλατφόρμες όπως το Twitter, με τις αναρτήσεις να λαμβάνουν εκατοντάδες χιλιάδες likes και πολλούς να πιστεύουν ότι είναι αληθινό, συμπεριλαμβανομένων πολλών διασημοτήτων και προσωπικοτήτων υψηλού προφίλ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

I thought the pope’s puffer jacket was real and didnt give it a second thought. no way am I surviving the future of technology

— chrissy teigen (@chrissyteigen) March 26, 2023